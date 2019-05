29 mag 2019 18:42

RIDOTTO A UNO STRACHE – NUOVI DETTAGLI SUL VIDEO-TRAPPOLA CHE HA INGUAIATO L’EX VICEPREMIER AUSTRIACO: LA DONNA CHE ERA CON LUI NELLA VILLA DI IBIZA ERA UNA STUDENTESSA BOSNIACA SELEZIONATA E SCELTA IN BASE AI SUOI GUSTI – LA DONNA SI SAREBBE PRESENTATA COME NIPOTE DI UN OLIGARCA RUSSO E SAREBBE STATA PAGATA 7MILA EURO – PER FAR PARLARE STRACHE ERANO STATI PREDISPOSTI SUPERALCOLICI E… – VIDEO