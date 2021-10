RISIKO A CINQUE STELLE - GRILLO SPINGE VIRGINIA RAGGI E CONTE PENSA DI RISPONDERE NOMINANDO CHIARA APPENDINO A VICEPRESIDENTE DEL MOVIMENTO. NEL FRATTEMPO RICICCIA PURE DI BATTISTA: IL TOUR SERVE AL "CHE GUEVARA DI ROMA NORD" PER CAPIRE SE C'È SPAZIO PER FARSI UN SUO PARTITO - I PARLAMENTARI INCAZZATI CON “GIUSEPPI” PER LA DICHIARAZIONE DI VOTO PER GUALTIERI: “CI SCHIACCIAMO TROPPO SUL PD”

Federico Capurso per “La Stampa”

BEPPE GRILLO VIRGINIA RAGGI

Giuseppe Conte si è convinto, ormai, che mantenere la pace nel Movimento e accontentare tutti è semplicemente impossibile.

C'è Beppe Grillo che non vuole sentirsi imbrigliato, Virginia Raggi agitata perché sempre più ai margini, e c'è Luigi Di Maio, appena nominato presidente dell'organo di Garanzia del Movimento, con una visione politica che di rado coincide con quella dell'ex premier.

La prossima settimana arriveranno le nomine della segreteria, più tardi quelle per i capigruppo di Camera e Senato, tutte destinate a creare scontenti.

conte appendino

E fuori c'è anche Alessandro Di Battista, che pensa alla nascita di un nuovo movimento. Di fronte a tutto questo, il leader M5S ha capito che non può aspettare e deve iniziare a prendere posizione. Innanzitutto, sull'appoggio a Roma del candidato del Pd, che arriva in serata, ospite di DiMartedì: «Voterò Gualtieri».

luigi di maio virginia raggi giuseppe conte foto di bacco

Non era mai stato così netto. Dice che «non è un'indicazione per gli elettori del Movimento», ma i parlamentari, che si riuniscono in capannelli rumorosi nel cortile della Camera, si chiedono «da quando un leader parli a titolo personale». E sul caso dell'avvocato Luca Di Donna, ex collega di studio di Conte, indagato, si sollevano perplessità quando l'ex premier dichiara di non averlo mai visto durante il suo incarico a Palazzo Chigi «per evitare ambiguità».

GIUSEPPE CONTE ROBERTO GUALTIERI DIMARTEDI

E si chiedono: «Quali ambiguità?». In molti poi protestano per l'appoggio dichiarato a Gualtieri: «Così ci schiacciamo troppo sul Pd», è la voce più diffusa. Tra i deputati più vicini a Di Maio i timori vengono declinati in funzione della legge elettorale. L'attuale sistema maggioritario premia le alleanze e sembra che Conte non abbia intenzione di modificarlo.

virginia raggi roberto gualtieri

L'accordo con il segretario del Pd Enrico Letta per costruire un campo progressista favorirebbe lui e non Di Maio per un ruolo di rilievo. I fedelissimi del ministro degli Esteri vorrebbero quindi passare a un proporzionale puro, in modo da poter «essere ancora ago della bilancia alle prossime elezioni».

Con le mani libere, insomma, per stringere alleanze anche con il centrodestra, in una riedizione dell'attuale governo. Visioni che non collimano, appunto. A Roma il Movimento non entrerà in giunta, ma grazie all'esplicito appoggio di Conte potrà dare «un parere» - così lo definiscono in ambienti Dem - sulla scelta della squadra di assessori di Gualtieri. Insomma, nomi graditi che aiutino a creare una convergenza.

alessandro di battista virginia raggi 1

Se Gualtieri vincerà, poi, dovrà dimettersi dal ruolo di deputato. E Conte - non è un caso - sta pensando seriamente alla possibilità di candidarsi alle eventuali elezioni suppletive a Roma, appoggiato dal Pd. Raggi invece non ne vuole sapere. Il rapporto con Conte, d'altronde, resta pieno di spigoli. Difficile da recuperare. I parlamentari torinesi temevano invece che l'appoggio a Gualtieri potesse coinvolgere anche loro, che osteggiano il candidato del Pd Stefano Lo Russo.

CHIARA APPENDINO GIUSEPPE CONTE

Ma Chiara Appendino è in corsa per un posto da vicepresidente del M5S e Conte le ha dato la sua parola. Quella di Appendino sarebbe una poltrona che pesa, peraltro, perché i posti da vicepresidente si sono dimezzati. Dovevano essere 6 o 7 e saranno invece 3, al massimo 4. Di Maio, però, dovrebbe avere una quota e c'è la viceministra Castelli in pole position. Chi non entrerà, invece, si unirà alla schiera dei malpancisti, con il rischio ancora nell'aria di un'ennesima emorragia di parlamentari. Fuori dalla porta, adesso, c'è Di Battista che aspetta.

ROBERTO GUALTIERI GIUSEPPE CONTE

Pianifica il suo tour, assieme all'ex sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa, per parlare del caso Monte dei Paschi (dovrebbe partire da Siena a fine ottobre). Vuole riassaporare le piazze. Oltre alle banche, parlerà di conflitto di interessi, antimafia, lotta alle disuguaglianze. Un test, come ha confidato nelle ultime settimane: «Se ci saranno 40 persone in piazza, ne prenderò atto, ma se saranno in 400, allora dovrò assumermi responsabilità diverse».

luigi di maio virginia raggi giuseppe conte foto di bacco (2) giuseppe conte chiara appendino