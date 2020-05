HAUWEI GO AWAY - TRUMP PROROGA DI UN ANNO L'ORDINE CHE IMPEDISCE ALLE AZIENDE AMERICANE DI USARE APPARECCHIATURE DI TELECOMUNICAZIONE PRODOTTE DA HUAWEI, ZTE E ALTRE AZIENDE CINESI - PER IL PRESIDENTE USA COSTITUISCONO ANCORA UN PERICOLO PER LA SICUREZZA NAZIONALE. I COLOSSI DI PECHINO POTRANNO CONTINUARE A UTILIZZARE TECNOLOGIE AMERICANE MA CON MOLTE RESTRIZIONI