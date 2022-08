22 ago 2022 13:36

RITA DALLA CHIESA RINUNCIA AL REALITY E SCEGLIE IL SURREALITY – LA CONDUTTRICE CORRERÀ CON FORZA ITALIA ALL’UNINOMINALE IN PUGLIA E AL PROPORZIONALE IN LIGURIA, E DOVRÀ RINUNCIARE ALLA PROSSIMA EDIZIONE DEL “GRANDE FRATELLO VIP”. PER LEI NON SARÀ DIFFICILE: AVEVA ACCETTATO L’OFFERTA DI SIGNORINI DOPO UNA LUNGA RIFLESSIONE, E TANTE POLEMICHE…