IL RITO DI PASSAGGIO DI OGNI SEGRETARIO PD: FARE "L'ANALISI DELLA SCONFITTA" - DOPO LA BATOSTA DEL PD ALLE AMMINISTRATIVE, ELLY SCHLEIN HA RINVIATO LA MISSIONE PREVISTA OGGI E DOMANI A BRUXELLES - AVREBBE DOVUTO INCONTRARE LA DELEGAZIONE DEGLI EUROPARLAMENTARI DEM: FARA' IL CONFRONTO IN VIDEOCHIAMATA - INCALZATA DAGLI EX RENZIANI DI BASE RIFORMISTA E CRITICATA DA CONTE, ELLY FAREBBE BENE A RIVEDERE LA SUA PROPOSTA POLITICA...
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ELLY SCHLEIN - MEME DOPO LA SCONFITTA ALLE AMMINISTRATIVE
PD: SCHLEIN RINVIA LA MISSIONE A BRUXELLES
(ANSA) - La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha rinviato la missione prevista oggi e domani a Bruxelles, mantenendo l'incontro, in modalità online, con la delegazione degli europarlamentari Pd. Lo rende noto il Pd.
ELLY SCHLEIN - SCONFITTA ALLE AMMINISTRATIVE - MEME BY VUKIC