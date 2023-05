URSO CONTRO RANUCCI! – IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY MINACCIA QUERELA CONTRO “REPORT”: “IN MERITO ALLA NOTIZIA DEL TUTTO FALSA SECONDO CUI VI SIA LA NECESSITÀ DI FACILITATORI PER INCONTRARE IL MINISTRO URSO, SI PRECISA CHE MIGLIAIA DI IMPRESE HANNO AVUTO QUINDI LA POSSIBILITÀ DI INTERLOQUIRE DIRETTAMENTE CON IL MINISTRO, SENZA BISOGNO DI ALCUN FACILITATORE. OVVIAMENTE LO STESSO VALE PER STM….”