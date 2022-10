IL RITORNO DI GOFFREDO BETTINI E LE PROVE TECNICHE DI "CAMPO LARGO" – IL PROSSIMO 11 NOVEMBRE IL 'GRAN CIAMBELLONE DEM' PRESENTERA’ IL SUO NUOVO LIBRO SULLA SINISTRA CON “GIUSEPPI”, DA LUI SEMPRE CONSIDERATO “PUNTO DI RIFERIMENTO FORTISSIMO DEI PROGRESSISTI” – COME RELATORE CI SARA’ ANCHE IL SINISTRATO PIDDINO ANDREA ORLANDO. COSA FARA’ L’EX MINISTRO? SI CANDIDERA’ ALLE PRIMARIE DEM? E SE BONACCINI DIVENTASSE IL NUOVO SEGRETARIO PD, COSA FARA’ ORLANDO, USCIRA’ DAL PARTITO?

giuseppe conte al compleanno di goffredo bettini 1

"È pronto per andare in stampa il nuovo libro di Goffredo Bettini. Il dirigente dem analizza le ragioni storiche della sconfitta della sinistra e si interroga sul suo futuro.

Una parte del volume è dedicata alla ricostruzione dell’ultima fase della politica italiana, dalla nascita del governo giallorosso al risultato delle elezioni politiche. Non mancano autocritica e retroscena inediti.

GOFFREDO BETTINI GIUSEPPE CONTE

Bettini affronta anche il tema delle cause della guerra in Ucraina, in modo originale e condannando l’assenza di un ruolo dell’Europa.

La presentazione sarebbe già stata fissata per il prossimo 11 novembre in una grande sala della Capitale.

bettini orlando

Tra i relatori, hanno già confermato Andrea Orlando e Giuseppe Conte, oltre all’autore.

Per il leader del M5s sarà la prima occasione pubblica di dialogo con due importanti dirigenti del Pd dopo il voto del 25 settembre scorso".

