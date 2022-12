RIVERA, TI FISCHIANO LE ORECCHIE? – DURANTE LA CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO, GIORGIA MELONI HA TIRATO UNA FRECCIATONA ANCHE AL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO, PARLANDO DI MPS: “SIAMO AL LAVORO SUL DOSSIER. È UNA SITUAZIONE MOLTO DIFFICILE, GESTITA FIN QUI ABBASTANZA PESSIMAMENTE”. E CHI L’HA GESTITA, SE NON IL PREZZEMOLINO ALESSANDRO RIVERA, NON SILURATO SOLO PERCHÉ GIORGETTI GLI FA DA SCUDO?

(ANSA) - "Bisogna favorire un sistema bancario che non ripeta gli errori del passato. Siamo al lavoro sul dossier Monte dei Paschi di Siena, un'altra grande questione ereditata. una situazione molto difficile, gestita fin qui abbastanza pessimamente, decine di miliardi spesi a carico dei contribuenti".

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno. "Oggi è stato fatto un aumento capitale, c'è una ristrutturazione che ci sembra abbastanza solida - ha aggiunto -. Lavoriamo per un'uscita ordinata dello Stato e per creare le condizioni per cui in Italia ci siano più poli bancari italiani"

