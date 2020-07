“I VALORI DI BERLINGUER SONO STATI RACCOLTI DALLA LEGA” – SALVINI SBARCA IN VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE E PROVOCA GLI EREDI DEL PCI - ZINGARETTI: “CHIAMATE IL 118” – MACALUSO: “QUESTA È UNA VERGOGNA E UN IMBROGLIO. SALVINI CREDE DI POTERSI APPROPRIARE DI UN PEZZO DELLA TRADIZIONE POLITICA ITALIANA PRENDENDO IN AFFITTO UN PALAZZO IN QUELLA STRADA, MA PER ME SARÀ SOLO UN BOTTEGAIO CHE HA COMPRATO UN NEGOZIO CON LA SUA VETRINA…”