ROBE DA MARTA! COME MAI LA FASCINA E’ ASSERAGLIATA DA 3 MESI A ARCORE? LA QUASI MOGLIE (E QUASI VEDOVA) DEL CAV, ASSENTE AL CONGRESSO FORZISTA DI PAESTUM, È STATA PUNGOLATA DA PAOLO BERLUSCONI: "TORNI IN PARLAMENTO" – CHI LE E’ VICINO SPIEGA: “MARTA HA ANCORA I SUOI ALTI E BASSI. NON È PRONTA A TORNARE IN AULA”. TEME L'ASSEDIO DEI GIORNALISTI CHE LA TAMPINEREBBERO PER SETTIMANE CHIEDENDOLE DI BERLUSCONI. “NON SI SENTE PRONTA A SOSTENERE UNA SITUAZIONE COSÌ PESANTE”

marta fascina

Federico Capurso per la Stampa - Estratti

A volte, in quel che si legge, non si coglie il tono. E da lì nascono incomprensioni, attriti, litigi. È quello che è successo a Monza, in occasione dell'apertura della campagna elettorale di Adriano Galliani, candidato del centrodestra per prendere il posto lasciato da Silvio Berlusconi in Senato.

«Silvio resterà sempre con noi, basta con le lacrime – chiede Paolo Berlusconi dal palco –. L'ho detto anche a Marta, che è inconsolabile, ma che deve trovare la forza di tornare in Parlamento perché è un suo diritto, ma soprattutto un suo dovere».

paolo berlusconi luigi berlusconi e marta fascina allo stadio di monza

A leggerla così, sembra proprio che la famiglia sia stufa del lutto portato da Marta Fascina, «inconsolabile» ultima compagna del Cav. E invece – ammette anche chi in Forza Italia non l'ha mai amata – «da parte della famiglia non c'è alcuna critica, nessuna spinta a tornare alla sua vita». Quello di Paolo Berlusconi era, anzi, «un messaggio di incoraggiamento, anche affettuoso, che ha ottenuto un effetto indesiderato».

Eppure qualcuno inizia a chiederselo, dentro Forza Italia, cosa ci faccia ancora una ragazza di 33 anni da tre mesi chiusa nella grande magione di Arcore, in Brianza. Non proprio Las Vegas. «Ha ancora i suoi alti e bassi. Non è pronta a tornare in Parlamento», racconta chi le è vicino. Soprattutto, non vuole subire «l'assedio dei giornalisti che la tampinerebbero per settimane chiedendole di Berlusconi. Non si sente pronta a sostenere una situazione così pesante».

meme marta fascina by osho

Per questo ha deciso di rinunciare al Berlusconi day che Forza Italia organizzerà questo fine settimana a Paestum, in Campania. Una tre giorni dedicata alla memoria del Cav, che inizierà il 29 settembre, giorno in cui avrebbe festeggiato il suo compleanno. Sarebbe stato difficile per Fascina. Tanto più che all'ingresso dell'hotel dove si terrà la kermesse, ad accogliere ospiti e visitatori, ci sarà una sorta di ologramma di Berlusconi. Troppo. Forse non solo per lei. L'ultima compagna del Cav ha rassicurato i suoi fedelissimi: «Tornerò in Parlamento».

marta fascina luigi berlusconi adriano galliani paolo berlusconi LE LACRIME DI MARTA FASCINA - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA marta fascina allo stadio di monza MARTA FASCINA, LA BARBIE DI ARCORE - MEME BY GIAN BOY MANETTI L'EREDITA DI BERLUSCONI - MEME BY EMILIANO CARLI marta fascina - silvo berlusconi - piersilvio berlusconi - silvia toffanin a portofino

(...)