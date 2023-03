15 mar 2023 15:22

ROCCA HA INSERITO NELLA SUA GIUNTA UNA “HATER” DI GIORGIA MELONI – LA FORZISTA LUISA REGIMENTI, EX LEGHISTA, NUOVO ASSESSORE AL PERSONALE E ALLA SICUREZZA DELLA REGIONE LAZIO, IN PASSATO NON HA RISPARMIATO BORDATE ALLA PREMIER - NOVE ANNI FA, QUANDO LA DUCETTA FU SCELTA ALLA GUIDA DEL FDI, SCRISSE SU FACEBOOK: “CARA GIORGIA, IL TUO ABBIGLIAMENTO NON SI ADDICE AL TUO RUOLO... CAMBIA STILISTA”. E NON ERA CONVINTA NEPPURE DEL SIMBOLO SCELTO PER IL PARTITO: “POTEVANO LASCIARE IL SIMBOLO DI AN DOVE ERA. AVREBBERO ALMENO CONSERVATO LA DIGNITÀ…”