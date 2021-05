21 mag 2021 13:05

ROCCO, QUANTO CI COSTI? - C’È NERVOSISMO TRA I PARLAMENTARI GRILLINI ALLA NOTIZIA DEL RITORNO DI CASALINO COME PORTAVOCE DI CONTE, STIPENDIATO “DAL PARTITO” - “LA STAMPA”: “QUASI NESSUNO DI LORO HA VERSATO L' OBOLO PER FINANZIARE IL PARTITO E DI SOLDI, IN CASSA CE NE SONO POCHI. LA SOLUZIONE? STRINGERE LA CINGHIA. AD ESEMPIO, PARE CHE LA NUOVA E SFAVILLANTE SEDE DEL M5S, NEL CUORE DI ROMA, NON VERRÀ PRESA. CHE ROCCO FOSSE COSTOSO SI SAPEVA. ORA, PERÒ, HA ANCHE UN PREZZO AL METRO QUADRO..."