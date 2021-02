ROCCO E I SUOI FARDELLI – CASALINO UN GIORNO SÌ E L’ALTRO PURE È IN TELEVISIONE A FARE PUBBLICITÀ AL SUO LIBRO E A STRA-PARLARE DEL SUO IDOLO CONTE: “CI SARANNO DEI CAPITOLI DEI LIBRI DI STORIA DEDICATI AI SUOI SUCCESSI” (DORMI TRANQUILLO) – L’INTERVISTA “INTIMA” A SELVAGGIA LUCARELLI IN MODALITÀ “ORFANELLA DI CONTE”: “CI DAVAMO DEL TU, QUANDO MIA MAMMA HA AVUTO PROBLEMI SI PREOCCUPAVA. MI HA REGALATO MOLTE CRAVATTE. IO UN PANETTONE…” - “HO SBAGLIATO NEL POTER COSTRUIRE UN RAPPORTO DI AMICIZIA CON I GIORNALISTI. FA MALE VEDERE CHE ORA CHE NON SONO PIÙ IL PORTAVOCE DEL PREMIER, VENGA TRATTATO COSÌ” – VIDEO

LE LACRIME DI ROCCO CASALINO PER L ADDIO DI GIUSEPPE CONTE A PALAZZO CHIGI

ROCCO CASALINO ATTACCA RENZI: "CONTE HA PORTATO 209 MILIARDI DI EURO, SONO SICURO CHE CI SARANNO CAPITOLI DEI LIBRI DI STORIA DEDICATI AI SUOI SUCCESSI E PARAGRAFETTI PER ALTRI PRESIDENTI PIENI DI FALLIMENTI"

Estratto dell’articolo di Selvaggia Lucarelli per “il Fatto Quotidiano”

Mai una smagliatura?

Anche in pandemia tutti avevano delle crisi di nervi, lui rimaneva lucido. Noi della comunicazione facevamo i turni per seguirlo, io non riuscivo a reggere i suoi ritmi, che erano dalle 8 a mezzanotte, sempre. A una certa ora mi scusavo: "Presidente, io vado a casa".

Siete diventati amici?

Sì, ci davamo del tu, gli parlavo anche di cose personali, quando mia mamma ha avuto problemi di salute lui si preoccupava.

In cosa hai sbagliato in questi anni?

Nel pensare di poter costruire un rapporto di amicizia coi giornalisti. Ci fu la famosa storia delle note audio diffuse dalla stampa, un' ingenuità la tua. Mi è dispiaciuto perché lavoravo con questi giornalisti da anni, mi fidavo, rispondevo a tutti sempre, fino a notte fonda.

GIUSEPPE CONTE MATTEO RENZI BY DE MARCO

Regali te ne ha fatti?

Tanti. Molte cravatte importanti. E libri.

Tu a lui?

L' ultimo è stato un panettone artigianale di "Da Vittorio".

Un panettone?

Sì, ma da 300 euro. (…)

SELVAGGIA LUCARELLI, INTERVISTA-FARSA A ROCCO CASALINO: "IL PANETTONE?", "DORMI MEGLIO LA NOTTE?". VERSIONE MASTINA: CHE ROBA

Da www.liberoquotidiano.it

GIUSEPPE CONTE ROCCO CASALINO E IL TAVOLINO MEME

Una Selvaggia Lucarelli versione mastino azzanna senza pietà Rocco Casalino. Se non ci credete, avete le vostre buone ragioni. Innanzitutto, perché difficile trovare giornale più schierato con Giuseppe Conte e il suo cerchio magico del Fatto quotidiano, diretto da Marco Travaglio, che con Palazzo Chigi aveva un filo diretto.

GIUSEPPE CONTE VENDITORE DI CALDARROSTE

Secondo, perché l'intervista della Lucarelli all'ex portavoce del premier è soprattutto sul versante intimo. Tutto molto bello, se non che il personaggio Roccobello ha valenza soprattutto politica e incarna "l'anima grigia" del contismo, tutto quello che si muoveva alle sue spalle. Un aspetto completamente trascurato da Selvaggia.

MARCO TRAVAGLIO SELVAGGIA LUCARELLI CARTACANTA 1

Tant'è, un'occasione persa anche se è lo stesso Casalino a recuperarla, parlando a destra e manca in tv per promuovere il suo imperdibile libro-retroscena sui suoi 3 anni a fianco dell'avvocato. Risultato: le domande della intervistatrice insolitamente docile non fanno altro che far emergere il lato dolente dell'ex gieffino e muovere a sincera compassione il lettore. Considerato che è quello del Fatto, forse l'obiettivo era proprio quello.

Matteo Bolle

E così, l'interrogatorio verte sull'amicizia nata tra premier e portavoce ("Lui è uno che non lascia niente al caso. Anche quando serviva un comunicato stampa pulito, in cui dovevo comunicare che so, che aveva incontrato la Merkel, io dicevo 'Presidente, mando?' e lui: 'Fammi leggere'", o ancora "Anche in pandemia tutti avevano delle crisi di nervi, lui rimaneva lucido"), sugli errori di questi anni ("Pensare di poter costruire un rapporto di amicizia coi giornalisti", insomma colpa dei cronisti)", le note audio sprezzanti su Ponte Morandi derubricate da Selvaggia a "ingenuità" quando in altri casi, o con altre persone, sarebbero valse la gogna social e la richiesta di dimissioni immediate, tanto per gradire.

Roccobello Conte Casalino

Su Zingaretti, Renzi e Salvini apre semplicemente "il rubinetto", come fosse davanti al più grande spin doctor della storia e non all'uomo più contestato (anche dentro il M5s) a cui molti addebitano il pessimo atteggiamento (mediatico e politico) che ha portato alla rottura con gli alleati. "Ti è pesato dover stare attento a tutto?", è la domanda più cattiva.

"Molto, sono invecchiato 10 anni almeno. Prima ero più spensierato e più buono". Si scende nella psicanalisi: "Ti sono venute fobie?", "Quella della parola, di essere registrato, frainteso, filmato". "Ti è dispiaciuto che ti sfottessero per le lacrime mentre Conte lasciava il palazzo?", e così si viene a sapere che "nel palazzo erano tutti in lacrime" (forse di gioia). E via con altri dettagli imperdibili sul panettone o l'insonnia. "Non dormo meglio la notte, il dispiacere è ancora fortissimo. Non per me, ma per Conte. Non se lo meritava".

