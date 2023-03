19 mar 2023 09:36

A ROMA C’È QUALCUNO CHE GIOCA A FARE NERONE – MAXI INCENDIO LUNGO LA VIA OSTIENSE IERI SERA: SONO ANDATI IN FIAMME 22 SCUOLABUS PARCHEGGIATI IN UN DEPOSITO. SULL’AREA PENDE UN ORDINE DI DEMOLIZIONE DLA 2017. IL FUOCO HA SPRIGIONATO UN FUMO NERO E DENSO MA FORTUNATAMENTE NESSUNA PERSONA È RIMASTA COINVOLTA – IERI ERA TOCCATO A 16 AUTO DI POSTE ITALIANE: GLI INVESTIGATORI INDAGANO SUGLI ANARCHICI…