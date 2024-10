ROMPETE I SALVADANAI E APRITE LE CASSEFORTI: ARRIVANO ALTRE TASSE – IL MINISTRO DELL’ECONOMIA, GIANCARLO GIORGETTI, ANNUNCIA L’ARRIVO DI NUOVE IMPOSTE, E CHE LA MANOVRA RICHIEDERÀ “SACRIFICI DA TUTTI”: “SIAMO IMPEGNATI IN UN PERCORSO PARTICOLARMENTE ESIGENTE DI RIENTRO DAL DEFICIT, È UN TIPO DI SFORZO CHE TUTTO IL SISTEMA PAESE DEVE FARE” – “L’1% DI CRESCITA PER QUEST’ANNO È REALISTICO, I CONTI VANNO MEGLIO DI QUANTO PREVISTO” (PENSA SE ANDAVANO PEGGIO) - PIAZZA AFFARI SCIVOLA E PERDE L’1,5%

(ANSA) - "Approveremo una manovra che richiederà sacrifici da tutti": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'evento di Bloomberg Future of Finance Italy. Il ministro ha detto anche che verranno tassati "i profitti e i ricavi, e sarà uno sforzo che l'intero Paese deve sostenere ovvero individui, ma anche società piccole, medie e grandi".

GIORGETTI, I CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE AZIENDE NON ESISTONO

(ANSA) - "Le aziende non fanno beneficienza, i contributi volontari non esistono. Esiste quella che è la stella polare che è l'articolo 53 della costituzione, che tutti sono chiamati a contribuire per le loro possibilità a seconda delle necessità della nazione": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'evento di Bloomberg Future of Finance Italy.

"Noi siamo impegnati in un percorso particolarmente esigente di rientro, dal deficit", è "un tipo di sforzo che tutto il sistema Paese deve fare", extraprofitti "è un termine scorretto", ma si andranno "a tassare i profitti di chi li ha fatti", ha aggiunto.

Per Giorgetti "è un tipo di sforzo che tutto il sistema Paese deve fare, i privati, le aziende e soprattutto la Pa che sarà chamata ad essere più performante e produttiva". Non si deve parlare di extra-profitti ma "tassare i giusti profitti, gli utili, in modo corretto".

"In un Paese chiamato a mettere a posto i conti tutti siamo chiamati a concorrere", e "prevalentemente taglieremo spese ma un concorso per quanto riguarda le entrate ci sarà", ma "non ci sarà una replica della narrativa o della discussione sugli extraprofitti delle banche", ha spiegato.

"Paradossalmente uno potrebbe dire che con tutte queste guerre chi produce armi sta andando particolarmente bene e anche in questo caso c'è una situazione di mercato favorevole", questo "per dire che l'economia è fatta in un certo modo", ed è determinata anche "da situazioni eccezionali".

GIORGETTI, 1% DI CRESCITA QUEST'ANNO È REALISTICO

(ANSA) - Il target dell'1% di crescita per quest'anno in Italia è "realistico": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti intervistato all'evento Future of finance di Bloomberg.

LA BORSA DI MILANO SCIVOLA (-1,5%) SU PIANO NUOVE TASSE

(ANSA) - La Borsa di Milano di colpo perde terreno, il Ftse Mib cede l'1,5% dopo le parole del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti che anticipa il progetto di un prelievo inaspettato sulle imprese.

"Approveremo un bilancio che richiederà sacrifici, il che significa tassare gli utili extra" ha detto in un'intervista preregistrata per l'evento Future of Finance di Bloomberg. "E' uno sforzo che deve intraprendere l'intero Paese, ovvero i singoli ma nahce le piccole, medie e grandi imprese".

Il ministro ha anche detto che sta pianificando un'ulteriore vendita della quota di Mps entro la fin dell'anno. Il titolo dell'istituto sta cedendo il 2,8%, la peggiore del listino però è Saipem in calo del 5,2% con Stellantis in ribasso del 4,2 per cento

GIORGETTI, 'I CONTI QUEST'ANNO MEGLIO DI QUANTO PREVISTO'

(ANSA) - Le promesse "dimostriamo coi fatti che le manteniamo", perché la crescita "conferma le nostre previsioni" e i dati di finanza pubblica "per quest'anno andranno meglio" di come abbiamo comunicato ai mercati e alla Commissione", visto che l'obiettivo di deficit del 4,4% "sembrava irrealistico e ora è stato aggiornato al 3,8%, quasi un unicum nel contesto europeo": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti all'evento di Bloomberg Future of Finance Italy. "Stiamo dimostrando che non soltanto rispettiamo" quanto detto "ma facciamo meglio. Continuiamo con atteggiamento prudente e responsabile, ritengo che la credibilità sia fondamentale".

