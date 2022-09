ROSY BINDI TUMULA IL PD: "IL CONGRESSO È ACCANIMENTO TERAPEUTICO, I DEM VADANO VERSO LO SCIOGLIMENTO" – E PARLA DI "CAMPO PROGRESSISTA" (SI E’ CONVERTITA ALLA LINEA BETTINI?) – LE BORDATE A ENRICO LETTA E ALLA CLASSE DIRIGENTE DEM (“LA SCONFITTA VIENE DA LONTANO”) – “MI RAMMARICO CHE ANCORA UNA VOLTA IL PD ABBIA USATO IN MANIERA CINICA LA LEGGE ELETTORALE PER ELEGGERE SOLO UN TERZO DI DONNE. A MELONI RICONOSCO DI…”

Francesca Schianchi per “la Stampa”

«La sconfitta del centrosinistra ci accomuna tutti e viene dal lontano». Parte da questo assunto l'appello diffuso ieri da venti personalità del mondo cattolico, ex Pd, intellettuali considerati vicini al M5S, da Domenico De Masi a Tomaso Montanari. Un invito ad aprire «un nuovo cantiere», spiega una delle promotrici, la ex presidente del Pd Rosy Bindi, che ricostruisca la sinistra.

rosy bindi foto di bacco (2)

Per trasformare in opportunità, dite voi, una sconfitta comune che viene da lontano.

Da dove, secondo lei?

«Non c'è stata condivisione di un progetto politico che unisse ai valori del nostro campo la cultura di governo. E che sapesse interpretare l'esigenza di un radicale cambiamento che la situazione impone».

Detta più semplicemente?

«Vede, da una parte il Pd ha preferito rimanere al governo anche in momenti in cui sarebbe stato meglio andare a votare». Per «malinteso senso di responsabilità quando non per brama di potere», scrivete.

«Io penso più spesso per senso di responsabilità. Ma questa scelta l'ha consegnato a un'afasia: così facendo, il Pd non si è mai dedicato a se stesso. Prendiamo la scalata renziana: mai è stata elaborata. C'è una classe dirigente che mi sono chiesta spesso perché stia insieme».

maria pia garavaglia silvia costa rosy bindi foto di bacco

Poi ci sono i Cinque stelle, che si autodefiniscono il vero punto di riferimento dei progressisti

«Questo potrebbe essere un rischio. Io sono contenta se sono approdati al campo progressista, e spero non sia solo una mossa tattica. Ma nessuno può vantarne il monopolio».

Quindi la proposta qual è?

«Essere tutti pronti a mettersi a disposizione, fino allo scioglimento dell'esistente, per costruire un campo progressista coinvolgendo quelle realtà sociali che già interpretano il cambiamento e non trovano rappresentanza politica».

Sta pensando allo scioglimento del Pd?

«Sì. E ci risparmi la resa dei conti interna, perché la ritualità del congresso è ormai accanimento terapeutico».

PARDI GINSBORG BINDI

Già ci sono nomi in campo.

«Ci evitino questo spettacolo».

Voi scrivete che è stato un errore andare divisi. Ma di chi è l'errore?

«Quando Letta divenne segretario, mi permisi di dargli un consiglio: il Pd sostenga con lealtà il governo Draghi, ma non si dica al Paese che questo è il nostro governo».

L'esatto contrario di quel che ha fatto Letta.

«Il Pd non doveva identificarsi con l'agenda Draghi, ammesso che sia mai esistita, perché si trattava di un governo di larghe intese. Bisognava garantire lealtà, sì, ma guardando al futuro. Come sulla guerra: non doveva esserci nessun dubbio da che parte stare, ma come starci forse sì, per esempio rivendicando l'autonomia dell'Europa nell'Alleanza atlantica. Se ti appiattisci sul governo Draghi, è naturale che non puoi fare alleanze con chi lo fa cadere».

bindi chiti

Mi pare dia la responsabilità al Pd.

«Errori ne sono stati fatti un po' da tutti, ma forse il partito principale ha qualche responsabilità in più Dopodiché è vero anche che Conte e il M5S non erano portati a fare un accordo, perché troppo interessati alle sorti del proprio partito».

E il rapporto con Calenda?

«Nel nostro appello, Calenda non è un interlocutore. Anche se spero che tutti capiscano l'importanza di una opposizione unitaria: la maggioranza esiste anche nei Paesi non democratici, l'opposizione solo in democrazia».

Dà un giudizio severo del segretario Letta, o sbaglio?

«In realtà sono più severa con i suoi predecessori. Ho apprezzato lo stile con cui non ha abbandonato il campo, con un fax come Martinazzoli o a male parole come Zingaretti. Ma non apprezzo l'idea che sia sufficiente accompagnare il Pd a un congresso ordinario».

Intanto cosa si aspetta dal governo Meloni?

rosy bindi pierluigi castagnetti foto di bacco

«Prima di tutto che si ricordino che non sono maggioranza nel Paese. Leggo che ritengono vecchia la Costituzione: mi piacerebbe chiedere loro se sanno quanti anni ha la Costituzione americana. Da questo governo mi aspetto un ancoraggio all'Europa, e parole chiare sulle intemperanze di una parte del loro mondo».

A cosa si riferisce?

«Non credo sia stato corretto in campagna elettorale sbandierare la paura dei fascisti, ma certe frange estremistiche spero siano tenute a bada. Io però non ho paura del passato, sono preoccupata del futuro: fisco, scuola, sanità».

Meloni sarà probabilmente la prima donna a Palazzo Chigi. Un tetto di cristallo rotto dalla destra, mentre nel Pd meno di un terzo degli eletti è donna

ROSY BINDI

«Mi rammarico che ancora una volta il Pd abbia usato in maniera cinica la legge elettorale per eleggere solo un terzo di donne. A Meloni riconosco di essersi fatta da sola, e di aver dimostrato che se le donne vogliono spazi, in politica, se li devono conquistare. Detto questo, però, a una donna al potere di cui non condivido le idee, preferisco sempre un uomo di cui condivido le idee».

ROSY BINDI 8 ROSY BINDI 9 GIUSEPPE SALA ROSY BINDI ROSY BINDI IN MONTAGNA