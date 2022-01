A ROTTA DI COLLE - “NAPOLITANO DOV’È?” - IL VECCHIO LEONE BOSSI VOTA PER PRIMO, SI INFORMA SU RE GIORGIO E SCOMMETTE SU DRAGHI – LA DEM CIRINNÀ (SENZA CANE AL SEGUITO): “SONO INCAZZATA NERA. TUTTI A DIRE: UNA DONNA, UNA DONNA…MA LA DONNA DOV’È?” – SULL’IPOTESI CASELLATI UN GRANDE ELETTORE DEL PD ASSICURA CHE PIUTTOSTO VOTEREBBE LA MORATTI: ECCO IL MOTIVO - IL VOTO IN DIRETTA PER IL QUIRINALE RACCONTATO DA ALDO CAZZULLO

Aldo Cazzullo per corriere.it

Ore 15,22

bossi

Ok onorevole Cirinnà, ma alla fine chi fanno? «Questo marasma spinge Draghi. Bisogna solo capire se il veto di Salvini è vero oppure no». È quello che Draghi sta chiedendo a Salvini in questo momento a Palazzo Chigi

Ore 15,17

La Cirinnà in giacca rossa: «Sono incazzata nera. Tutti a dire: una donna, una donna…ma la donna dov’è?»

Ore 15,11

E se qualcuno ha più di 37,5 di febbre? È pronto il set per il tampone rapido. Se negativo, si vota pure con la febbre

Ore 15,06

Sempre sul fronte sanitario, per entrare alla Camera ti misurano la temperatura e ti chiedono il Green Pass. Per votare basta quello fatto con il tampone, ma per mangiare ci vuole il Super Green Pass

Ore 15,03

Resta da capire perché tutto sto casino per votare scheda bianca

Ore 15

Le schede votate dai positivi saranno sanificate e portate a Palazzo attraverso un percorso definito «blindato»

bossi

Ore 14,59

Invece il primo positivo a votare, onorevole Cappellacci, è arrivato in ambulanza

Ore 14,57

Per votare al drive-in bisogna aver mandato una mail alla presidenza della Camera con un certificato sanitario che attesta la positività, e una liberatoria per renderla pubblica. Si può venire in macchina o in ambulanza. Speriamo vengano in macchina

montino cirinna 9

Ore 14,54

Renzo Piano, in giacca verde: «Il mio sogno sarebbe Mattarella»

Ore 14,51

Al drive-in nel parcheggio della Camera ancora non c’è nessuno, ma tutto è pronto – compresi gli eroici funzionari disposti a immolarsi - ad accogliere i venti e più parlamentari positivi al Covid

Ore 14,48

maria elisabetta alberti casellati

Un grande elettore del Pd assicura che piuttosto voterebbe la Moratti: «Letizia spingeva il padre partigiano sulla sedia a rotelle al corteo del 25 aprile, la Casellati faceva il girotondo antigiudici attorno al Palazzo di Giustizia di Milano». Ma se la votassero tutti, il Pd che fa?

Ore 14,45

La Casellati è già la seconda carica dello Stato. È una donna. Compatta il centrodestra. Renzi la voterebbe, se non altro per mettere in difficoltà il Pd. I grillini l’hanno già votata al Senato; è vero che in cambio avevano Fico alla Camera, ma stavolta la contropartita sarebbe arrivare in fondo alla legislatura

Ore 14,42

In realtà, se davvero la destra non vuole Draghi – che resta la soluzione naturale -, un candidato per sparigliare ce l’avrebbe: la Casellati.

monica cirinnà