POSTA! - CARO DAGO, BURIONI FA DELL'IRONIA SUI NON VACCINATI CHE "SARANNO CHIUSI IN CASA AGLI ARRESTI DOMICILIARI, COME DEI SORCI", INVECE DOVREBBE FARE UN PO' DI AUTOCRITICA, PERCHÉ PROPRIO PER COLPA DEI VARI ESPERTI, MEDICI, VIROLOGI, CHE UN GIORNO DICONO UNA COSA E IL GIORNO DOPO LA SMENTISCONO, GRAN PARTE DELLA POPOLAZIONE HA DECISO DI NON VACCINARSI, UN PO' PER PAURA, UN PO' PER IGNORANZA...