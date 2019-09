ROUSSEAU, PIATTAFORMA D’AFFARI? - "PERCHÉ DAVIDE CASALEGGIO CHE ERA ORIENTATO COME IL PADRE GIANROBERTO SUL 'MAI COL PD' HA CAMBIATO IDEA ALL'ULTIMO ISTANTE? - JACOPO IACOBONI: “E' NECESSARIO VIGILARE SUL BUSINESS DI DAVIDE CASALEGGIO. NON PARLO SOLO DEI CONTRIBUTI DEL M5S, MA SUI TERMINI DEI SUOI AFFARI. CHI SONO LE AZIENDE FORNITRICI? CI SONO AZIENDE EXTRA-ITALIANE CON CUI LAVORA? CI SONO INTERESSI CINESI?" AH, SAPERLO...

Liberoquotidiano.it

GIANROBERTO E DAVIDE CASALEGGIO A ROMA

"Perché Davide Casaleggio che era orientato come il padre Gianroberto sul 'mai col Pd' ha cambiato idea all'ultimo istante? Qual è il vero motivo? Se non ci poniamo questa domanda non capiremo". Il giornalista de La Stampa Jacopo Iacoboni, in collegamento con Alessandra Sardoni a Omnibus su La7, solleva alcuni interrogativi sull'improvviso cambio di rotta di Casaleggio rispetto alla trattativa con Nicola Zingaretti: "E' inquietante e strano che l'elemento apicale della trattativa, quindi Casaleggio, è sottratto a qualsiasi scrutinio dell'opinione pubblica".

beppe grillo con gianroberto e davide casaleggio

Quindi Iacoboni invita a riflettere sul ruolo della stampa nei confronti della piattaforma Rousseau: "E' necessario vigilare sul business di Davide Casaleggio. Non parlo solo dei contributi del M5s, ma sui termini dei suoi affari. Chi sono le aziende fornitrici? Ci sono aziende extra-italiane con cui lavora? Ci sono interessi cinesi?".

Iacoboni iacoboni