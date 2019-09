MOVIMENTO 5 PIPPE! – E ROUSSEAU RUSSÒ: DOPO UN'ATTESA LUNGHISSIMA LA PIATTAFORMA DI CASALEGGIO HA PARTORITO I RISULTATI. COME DAGO-ANTICIPATO, I FAVOREVOLI AL GOVERNO GIALLO-ROSÉ SONO IL 79,3%, I CONTRARI IL 20,7 – HANNO VOTATO 79.634 ISCRITTI. MA CHE HANNO FATTO CASALEGGIO E DI MAIO PER UN'ORA E MEZZO, LE VALIGIE, PER CASO? CONTE LEADER DEL M5S!

Ha vinto il sì. È questo il responso del voto su Rousseau, dove 79.634 dei 117.194 mila iscritti hanno votato dalle 9 alle 18 per decidere se dare il via libera o meno all'accordo con il Pd per la nascita di un nuovo governo guidato da Giuseppe Conte. La base del M5s ha dunque detto ok all'intesa con il 79,3% dei sì. I no sono stati il 20,7% .

Il risultato è stato pubblicato sul Blog delle Stelle intorno alle 19.30, con tanto di certificazione del notaio. Subito dopo Luigi Di Maio ha tenutouna conferenza stampa in cui ha commentato positivamente l'esito della consultazione: "I nostri punti sono entrati tutti nel programma di governo", ha detto.

Rispetto alle precedenti votazioni, quest'ultima ha fatto registrare un record di affluenza. Alle 16 i votanti erano già 73mila. Qualche ora prima, poco dopo le 13, Davide Casaleggio aveva già esultato: "Ci sono state 56.127 votazioni da parte degli iscritti. È l'attuale record mondiale di partecipazione on line per una votazione politica. Sono molto contento di questa dimostrazione di democrazia diretta". I militanti devono rispondere ad un quesito piuttosto chiaro: "Sei d'accordo che il MoVimento 5 Stelle faccia partire un Governo, insieme al Partito Democratico, presieduto da Giuseppe Conte?".

In passato il massimo dei votanti si era raggiunto nella consultazione sul caso Diciotti, che coinvolgeva l'alleato di governo Matteo Salvini: era il 18 febbraio 2019 e votarono in 52.417. Mentre votarono "solo" in 44.769 per l'alleanza fra M5s e Lega, il 18 maggio 2018. Subito dopo la chiusura delle urne telematiche, il Blog delle Stelle - dove sono stati pubblicati i risultati - è stato quasi un'ora inaccessibile.

