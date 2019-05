1. LE NOZZE DI LADY GABRIELLA WINDSOR BACIATE DAL SOLE (E DALLA PRESENZA DELLA REGINA)

Sara Sirtori per www.iodonna.it

Ha trovato una bella giornata di sole Lady Gabriella Windsor per sposare il suo finanziere Thomas Kingston nella Cappella di St. George nel Castello di Windsor. Un matrimonio reale che segue in un anno, nella stessa location, quello del principe Harry con Meghan Markle e della principessa Eugenie di York con Jack Brooksbank.

C’erano molti membri della famiglia reale inglese ad assistere alle nozze della figlia del principe Michael di Kent, primo cugino della Regina Elisabetta II che è arrivata in chiesa appena prima della sposa in compagnia del principe Filippo. Con lei c’erano anche la principessa Anna con il marito Timothy Laurence, il principe Edoardo (ma senza Sophie di Wessex), il principe Andrea con Sarah Ferguson e la principessa Beatrice, che ha scelto il matrimonio della cugina per presentare ufficialmente in famiglia il fidanzato Edoardo Marpelli Mozzi.

Tra gli invitati, anche il principe Harry, che ormai abita a poca distanza dalla cappella, che si è presentato da solo a 12 giorni dalla nascita del figlio Archie, rimasto a casa con mamma Meghan. Ormai da qualche anno, quando ci sono matrimoni di questo calibro, non manca mai la famiglia Middleton al completo. Pippa, a quanto pare amica di lunga data dello sposo, è arrivata mano nella mano al marito James Matthews.

Pochi passi indietro anche i suoi genitori, Carole e Michael Middleton, e il fratello James Middleton, accompagnato per la prima volta dalla fidanzata francese Alizee Thevenet (solo la settimana scorsa aveva ufficializzato la storia postando una foto di loro due insieme su Instagram). Grandi assenti, William e Kate, con il principe impegnato nella finale di Coppa d’Inghilterra.

Emozionata e sorridente, Lady Gabriella è arrivata a bordo di una macchina d’epoca accompagnata dal padre. E quando è scesa, tutti hanno potuto ammirare il fiabesco abito realizzato nell’atelier di Luisa Beccaria. Ci sono voluti quasi 5 mesi per realizzare il vestito da sposa di color rosa cipria sfumato, fatto interamente di pizzo valencienne écru sovra ricamato con un cordoncino a motivo di fiori e boccioli. La scollatura generosa è rifinita da minuscoli ricami e lasciata trasparente con un corsetto di tulle.

Le maniche in pizzo, anch’esse trasparenti, sono lunghe, finite con un ricamo tridimensionale che continua sulla mano quasi ad accennare a un guanto. Di grande effetto il velo lungo 6 metri, anch’esso composto da diversi strati di tulle bianco, tenuti insieme da piccoli fiorellini ricamati a mano. Notevole la tiara reale di brillanti, indossata il giorno del loro matrimonio sia dalla mamma, la principessa Michael di Kent, che dalla nonna della sposa, la principessa Marina di Grecia quando ha sposato il principe Giorgio, Duca di Kent, quarto figlio di Re Giorgio V d’Inghilterra.

Terminata la cerimonia, la festa si è spostata a Frogmore House, dove anche Meghan e Harry avevano organizzato la cena nuziale. La coppia, che sta insieme da diversi anni, non fa molta vita mondana. Lei, laureata sia alla Brown University americana che a Oxford, lavora per la società Branding Latin America di Londra, mentre lui è il direttore della finanziaria Devonport Capital.

2. IL NUOVO FIDANZATO DELLA PRINCIPESSA BEATRICE

Arianna Galati per www.marieclaire.com (ottobre 2018)

Volano cuori a Buckingham Palace e dintorni. E i bookmakers più azzardati parlano già di terzo royal wedding nel giro di un anno. Prematuri? Che esista un nuovo amore sembra essere vero. Non confermato, ma segreto di Pulcinella. E la protagonista è la principessa Beatrice fidanzata. Di nuovo.

La figlia di Andrea e Sarah Ferguson in altrettanto probabilissimo ritorno di fiamma bruciante è single dal 2016, dopo la lunghissima storia con l’ex Dave Clark che si è sposato quest’anno. Ed eccola la novità: si chiama Edoardo Mapelli Mozzi fidanzato della principessa Beatrice, racconta People. E come per William & Kate dai tempi del college, o per i recentissimi Meghan & Harry conosciutisi tramite un’amica dall’occhio lungo, anche qui il circolo magico delle amicizie avrebbe fatto il suo lavoro.

La principessa Beatrice e Edoardo Mapelli Mozzi si frequenterebbero solo da un paio di mesi, riportano gli insider di Londra tra Buckingham Palace e la City dove il (presunto) fidanzato della nipote di Elisabetta II lavora. Che di certezze in questo mondo ce ne sono poche, figurarsi da Corte. Chi è Edoardo Mapelli Mozzi? Ha 34 anni, chiare origini italiane, ma è nato e cresciuto a Londra, dove continua a vivere (in una casa piccola ma di superlusso, apparsa anche su una rivista di arredamento inglese) e dove lavora.

Edoardo Mapelli Mozzi è figlio di Nikki e del conte Alessandro Mapelli Mozzi, quindi quell'accenno di sangue blu non gli manca. I suoi hanno divorziato presto e la madre Nikki si è risposata con Christopher Shale (dal quale ha preso il cognome), che ha lavorato per il governo inglese ed era molto amico sia dell'ex primo ministro David Cameron, sia proprio del principe Andrea e di Sarah Ferguson. Il patrigno di Edoardo Mapelli Mozzi è morto al Glastonbury Festival nel 2011, e al funerale hanno partecipato sia Andrea e Sarah Ferguson, sia la figlia Beatrice. Ma non si sa, comunque, da quanto i due si conoscano realmente. E sin qui, transeat.

I segugi del gossip inglese si sono scatenati e hanno setacciato le informazioni cruciali sul profilo di Edoardo Mapelli Mozzi Instagram (privato), dove si legge la dicitura Property Developer, Prime Buying Agent and Designer. Ma insomma, cosa fa Edoardo Mapelli Mozzi nuovo amore della principessa Beatrice? Un termine per inquadrarlo c’è: tycoon, lo definiscono i giornali. Un uomo d’affari che ha diversificato le offerte.

È CEO di BANDA, un’azienda che si occupa di sviluppo immobiliare per locali di lusso, stando a un articolo pubblicato su Private Air: trasforma i vecchi nightclub in disuso in dimore meravigliose. È ben inserito nel tessuto dell’alta società inglese. Inoltre ha fondato un’associazione di beneficenza che si chiama Cricket Builds Hope e si affida allo sport “come strumento per un cambiamento positivo in Ruanda, per promuovere la riconciliazione e superare le differenze di genere”, come si legge nella descrizione del loro profilo Instagram.

Nonostante la riservatezza esplicitata sul social delle foto, Edoardo Mapelli Mozzi Twitter lo usa in modo più disinvolto. E proprio su Twitter si può trovare una foto che lo ritrae impegnato con la sua associazione filantropica (è quello a sinistra). Insomma, Edo Mapelli Mozzi è un businessman e al tempo stesso un filantropo a tutto tondo.

Ma c’è qualcosa in più, e riguarda la vita privata Edoardo Mapelli Mozzi: è stato sposato e ha un figlio di due anni di nome Wolfie. Il divorzio comunque non è più un problema a corte: la stessa amatissima Meghan Markle viene da un matrimonio precedente, due dei tre figli della Regina Elisabetta sono (stati) divorziati -Carlo, poi risposato con Camilla, e lo stesso Andrea papà di Beatrice-. Dalla casa reale non sono ancora giunti commenti su quello che viene ampiamente indicato come nuovo fidanzato di Beatrice di York. Dopo il matrimonio di Eugenie e Jack Brooksbank, se son rose inglesi fioriranno. Lo sanno bene i bookmakers.

