L’ACCORDO SUI MIGRANTI CON L'ALBANIA È UN PASTICCIO GIURIDICO – L’ALLARME DEL TRIBUNALE DI ROMA, CHE SARÀ COMPETENTE PER TUTTI I REATI COMMESSI NEL NUOVO CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO DI SHENJING, VOLUTO FORTEMENTE DA GIORGIA MELONI: “SIAMO SOTTO ORGANICO E IN QUESTI UFFICI LE COMPETENZE CONTINUANO AD AUMENTARE” – LE PERPLESSITÀ TECNICHE DEI GIP: L'AFFAIRE CPR IN ALBANIA PONE UNA SORTA DI “RITO OBBLIGATORIO”, CON TEMPI INEVITABILMENTE PIÙ LUNGHI ANCHE PER LE QUESTIONI MINORI…

matteo piantedosi e giorgia meloni in albania con edi rama ai futuri centri migranti

Cpr in Albania, che confusione. E l'allarme, questa volta, arriva dal Tribunale di Roma, competente, così prevede la legge, per tutti i reati commessi nel nuovo Centro di permanenza per il rimpatrio. Quello per l'identificazione in costruzione a Shenjing mentre il Cpr vero e proprio sarà a Gjader, due paesi che distano uno dall'altro una ventina di chilometri.

L'accordo tra il governo Meloni e il governo Rama parla chiaro: realizzare il primo centro per migranti italiano in terra straniera. E quella superficie di oltre 77 mila metri quadrati, con dieci container attorniati da altissimi muri e filo spinato, sarà sotto la giurisdizione dello Stato Italiano. Forze dell'ordine italiane, leggi italiane. Subito fuori dal perimetro la situazione cambia. E lo dimostra la presenza dei corpi armati albanesi.

giorgia meloni edi rama – costi dei migranti in albania - vignetta by osho

[…] L'applicazione dal punto di vista giuridico però appare decisamente più complessa. Tutte le questioni che riguarderanno i reati commessi nel Cpr, tranne quelli ai danni dei cittadini albanesi, transiteranno al quinto piano di piazzale Clodio. Ufficio Gip. Dove i giudici dovrebbero essere quarantuno, ma sono trentadue. Di cui quattro con esoneri di vario tipo. Per cui, il numero effettivo scende a ventotto. Ecco.

Sulle loro scrivanie finirà ogni tipo di questione: dalle rivolte alla resistenza a pubblico ufficiale ai fatti violenti tra i trattenuti. Pure quegli episodi più lievi, che generalmente vengono trattati diversamente. […]

giorgia meloni edi rama - hotspot per migranti in albania

«In questo caso non si applicano le norme dei giudizi di direttissima», spiegano tra i corridoi di Palazzo di Giustizia. Senza nascondere perplessità. E lesinare sulle critiche. Si inizia dalla questione personale. «Siamo sotto organico», mormorano a piazzale Clodio. «È una questione nota. Eppure l'ufficio Gip accumula competenze, ma le risorse non vengono aumentate». E il Ministero della Giustizia, così dicono, per ora pare non preoccuparsene.

Alla carenza di personale rispetto ai possibili carichi di lavoro, si sommano poi le perplessità tecniche. L'affaire Cpr in Albania pone una sorta di rito obbligatorio. Con tempi inevitabilmente più lunghi anche per le questioni poco più che bagatellari. «Andiamo per ordine», sollecitano dagli uffici. «Perché ogni passaggio rappresenta un problema».

cantiere costruzione centro migranti albania

Il pubblico ministero ha 48 ore per comunicare l'arresto e il giudice a sua volta deve fissare l'udienza di convalida entro le 48 successive. «Tempi lunghissimi, come se fosse un processo speciale per reati che si potrebbero trattare molto più facilmente». All'udienza, va da sé, l'imputato deve presenziare.

«Verrà fatta da remoto sulla piattaforma Teams», spiegano. «Ma per questo servono aule con schermi da videoconferenza». Quelle, ad esempio, che sono state allestite alla diciottesima sezione del tribunale civile. «Se servirà, ci metteremo lì». E i difensori come potranno dialogare con gli arrestati in modo riservato? E gli interpreti? E il legale, prima dell'udienza, potrà connettersi dal proprio ufficio o dovrà usare sempre la postazione del tribunale?

GJADER E SHENGJIN - I DUE LUOGHI DOVE SORGERANNO I CENTRI ITALIANI PER I MIGRANTI

In caso di convalida dell'arresto, infine, ci sarà da capire dove il detenuto resterà in misura cautelare. In Albania? O verrà portato in Italia? Con costi che si aggiungono a quelli già esorbitanti del progetto. Per la costruzione delle due strutture, fino a questo momento, sono stati spesi 800 mila euro. E solo per l'indennità di trasferimento delle forze dell'ordine in servizio al Cpr c'è da considerare circa un milione al mese. […]

