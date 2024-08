L’ALLIEVO LIBANESE HA SUPERATO IL MAESTRO IRANIANO – LE MILIZIE DI HEZBOLLAH VOGLIONO COLPIRE ISRAELE “INDIPENDENTEMENTE” DA QUELLO CHE DECIDE IL REGIME DI TEHERAN – L’AYATOLLAH KHAMENEI, CHE HA FINANZIATO E FOMENTATO IL “PARTITO DI DIO” LIBANESE, NICCHIA PERCHÉ SA DI POTER SCATENARE UNA GUERRA TOTALE (CHE PERDEREBBE). MA A BEIRUT GLI ISLAMISTI PREMONO PER COLPIRE…

MEDIA, HEZBOLLAH PRONTO A COLPIRE ISRAELE PRIMA DELL'IRAN

(ANSA) - Hezbollah è pronto a colpire Israele indipendentemente dall'Iran: lo scrive la Cnn, che cita due fonti vicine all'intelligence. Il gruppo militante libanese si sta muovendo più velocemente dell'Iran nella sua pianificazione e potrebbe colpire Israele nei prossimi giorni, ha detto una delle fonti.

Data la vicinanza del Libano a Israele, Hezbollah potrebbe agire con poco o nessun preavviso, ha aggiunto l'altra fonte. Teheran, nel frattempo, sembra stia ancora cercando di capire come intende rispondere, hanno detto diversi funzionari alla Cnn.

In particolare, un funzionario militare americano ha affermato all'emittente Usa che l'Iran ha fatto alcuni, ma non tutti, i preparativi che gli Stati Uniti si aspetterebbero di vedere prima che lanci un attacco in grande stile contro Israele. Non è chiaro come o se l'Iran e Hezbollah si stiano coordinando su un possibile attacco, aggiunge la Cnn, e alcuni funzionari hanno la sensazione che i due potrebbero non essere del tutto allineati su come muoversi.

'L'ATTACCO DI HEZBOLLAH SARÀ POTENTE, SPECIE NELL'AREA DI HAIFA'

(ANSA) - Secondo le valutazioni di Israele, la risposta di Hezbollah all'uccisione a Beirut del capo militare Fuad Shukr sarà potente, ma si concentrerà su obiettivi militari nel nord, probabilmente con più forza sull'area di Haifa, dove l'esercito ha una serie di basi e strutture strategiche.

Lo riferisce Ynet. Inoltre, è possibile che con l'attacco, che inevitabilmente potrebbe estendersi anche ai quartieri residenziali vicini, Hezbollah tenterà di effettuare un lancio simbolico di missili o razzi contro un obiettivo a sud di Haifa, prevedibilmente a Sharon. L'attacco potrebbe durare da ore a giorni, a seconda dei risultati in termini di perdita di vite umane israeliane.

Se i raid di Hezbollah provocheranno molte morti israeliane i capi della sicurezza israeliana hanno previsto che ci sarà immediatamente un attacco aereo in Libano, sia contro la milizia sciita, sia contro risorse strategiche, anche con danni a importanti a siti civili utilizzati pure da Hezbollah. I funzionari della sicurezza stimano che l'Idf avvertirà i residenti in un ragionevole periodo di tempo, tra minuti e ore, per prepararsi a un attacco e rimanere vicino o all'interno degli spazi protetti.

IRAN, 'LA NOMINA DI SINWAR PORTA SPERANZA AL POPOLO PALESTINESE'

(ANSA) - La nomina di Sinwar a capo dell'ala politica di Hamas "porta speranza" al popolo palestinese. Lo ha detto il ministro degli Esteri iraniano Ali Bagheri secondo quanto riporta - riferiscono i media israeliani - il canale di notizie libanese affiliato a Hezbollah Al Mayadeen. "L'elezione di Sinwar in questa fase delicata porta speranza, unità, forza e vittoria ad Hamas e al popolo palestinese", ha detto Bagheri.

MEDIA: ISRAELE, RISPOSTA SPROPORZIONATA SE DANNI A CIVILI

(ANSA) - Secondo un report del notiziario Channel 12, Israele ha comunicato sia a Hezbollah che all'Iran che qualsiasi danno ai civili nel Paese nell'attacco minacciato per l'uccisione del capo militare Fuad Shukr a Beirut e del capo politico di Hamas a Teheran "rappresenterà una linea rossa, che porterà a una risposta sproporzionata".

MEDIA: 'UN ACCORDO ORA SULLA TREGUA FERMEREBBE L'ESCALATION'

(ANSA) - Secondo fonti israeliane, un accordo in questo momento sul cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi porterebbe a una soluzione strategica alle tensioni regionali impedendo l'escalation, come riferiscono i media israeliani. Lo scenario, verso il quale alti funzionari della sicurezza israeliana stanno spingendo ancora di più, potrebbe ribaltare la situazione in meglio e calmare l'intero Medio Oriente.

Anziché trascinare Israele in una guerra su più fronti, in particolare in Libano, che lascerebbe gli ostaggi ancora per mesi o anni nei tunnel di Hamas. Secondo indiscrezioni, Anche l'Iran e Hezbollah stanno inviando messaggi secondo cui un cessate il fuoco a Gaza fermerebbe l'attacco.

Sempre ammesso che i messaggi da Teheran e della milizia sciita libanese non facciano parte dell'inganno prima dell'attacco, uno scenario al quale anche Israele si sta preparando, sottolineano gli analisti israeliani. Resta il problema della posizione di Hamas: Yahya Sinwar forse crede che il tempo giochi dalla sua parte e preferisce aspettare lo scenario di "attacchi su più fonti contro Israele" che si aspetta da tempo.

LINEE GUIDA A OSPEDALI ISRAELIANI, 'PREPARARE SCORTE PER 3 MESI'

(ANSA) - Il ministero della Sanità israeliano ha dato indicazioni agli ospedali di fare scorte di acqua, gasolio e medicine per almeno tre mesi. Lo riporta Ynet spiegando che, sebbene non vi sia alcuna nuova direttiva dopo gli eventi della scorsa settimana, gli ospedali di tutto il Paese sono preparati alla risposta dell'Iran e di Hezbollah.

Lo scenario di riferimento primario - spiega - è un incidente su larga scala con più vittime a fronte del quale, nelle ultime settimane, il Ministero della Salute ha contattato più volte tutti gli ospedali israeliani chiedendo loro di verificare le scorte di medicinali in loro possesso oltre a quelle di gasolio per i generatori, che consentiranno alle strutture di poter funzionare regolarmente, anche in caso di crollo dell'infrastruttura elettrica. Le linee date agli ospedali sono di assicurarsi che le scorte fossero sufficienti per un periodo di almeno tre mesi. Inoltre alcuni ospedali si devono assicurare di sufficienti unità di sangue e prepararsi, in una prima fase, ad una rapida dimissione dei pazienti per liberare spazio per il trattamento dei feriti di guerra.

