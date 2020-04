L’AMERICA NON SI STRINGE INTORNO ALLA BANDIERA – DOPO UN RIMBALZINO, IL GRADIMENTO DI DONALD TRUMP TORNA A SCENDERE AL 43%: TRA SPARATE SULLE INIEZIONI E ESPERTI CHE LO CAZZIANO L’EPIDEMIA NON STA FACENDO BENISSIMO AL PRESIDENTE - L’EDITORIALISTA DEL “NEW YORK TIMES” THOMAS FRIEDMAN: “ABBIAMO BISOGNO DELL’IMMUNITÀ DI GREGGE DA TRUMP. OGNI GIORNO CHE PASSA DIVENTA PIÙ EVIDENTE QUANTO SIAMO SFORTUNATI CHE UNA DELLE PEGGIORI CRISI DELLA STORIA COINCIDA CON LA SUA PRESIDENZA”

TROPPE GAFFE NELLA PANDEMIA CALA LA POPOLARITÀ DI DONALD TRUMP

Paolo Mastrolilli per "la Stampa"

La popolarità del presidente Trump è in calo, e questo è insieme un effetto dell' epidemia di coronavirus, e una causa dei suoi comportamenti per cercare di affrontare l' emergenza, che stanno provocando polemiche. Secondo la Gallup, il gradimento del capo della Casa Bianca era salito al 49%, ma ora è tornato a scendere al 43%. Secondo Rasmussen, in genere più favorevole a Donald, il 27 febbraio era al 52%, ma ora è calato al 45%.

Non sono numeri devastanti, ma in genere durante le crisi gli americani si stringono intorno ai loro leader. Dopo gli attentati dell' 11 settembre, ad esempio, la popolarità di Bush era salita al 90%. Trump è troppo divisivo e non riesce ad andare oltre la sua base, che resta solidamente al suo fianco, ma non supera il 50%.

Questo si riflette anche sui sondaggi negli stati decisivi per le elezioni del 3 novembre, tipo Michigan o Pennsylvania, dove Biden è in vantaggio anche secondo i rilevamenti della Fox, sempre schierata al fianco del capo della Casa Bianca. Bisogna notare che nel 2016, in questa fase della campagna elettorale, Hillary era parecchio più avanti di Biden rispetto a Trump, e da qui al voto c' è ancora molto tempo per cambiare la dinamica.

E' chiaro però che le presidenziali saranno decise dalla risposta al coronavirus, tanto nel campo sanitario, quanto il quello economico, dove oltre 26 milioni di americani hanno chiesto i sussidi di disoccupazione e il paese è certamente in recessione. In questo senso è molto significativo anche il fatto che il 48% degli americani dica di non fidarsi di quanto dice il governo. Solo il 23% crede molto a Trump, e il 21% in maniera moderata.

Il capo della Casa Bianca teme di perdere le elezioni, se non riuscirà ad invertire questa tendenza, e quindi smania per trovare soluzioni. Perciò ha fatto molta pressione sugli stati affinché riaprano le attività economiche, come peraltro tutti vorrebbero, salvo poi fare marcia indietro nel caso della Georgia, quando i suoi consiglieri scientifici gli hanno fatto notare che così si rischiava di rilanciare l' epidemia.

Per la stessa ragione spinge soluzioni sanitarie come quella dell' idrossiclorochina, che lo espongono a gaffe tipo quella dei disinfettanti. Così però alimenta i dubbi e la sfiducia, che fanno calare la popolarità. E Biden lo accusa di voler approfittare del virus per rimandare le elezioni, perché sa che a novembre non può vincere.

IMMUNITÀ DI GREGGE DA TRUMP

Articolo di Thomas L. Friedman per "The New York Times"

Abbiamo bisogno dell'immunità di gregge da Trump e dal Coronavirus, scrive l’editorialista del New York Times Thomas L. Friedman. Ogni giorno che passa diventa più evidente quanto siamo sfortunati che una delle peggiori crisi della storia americana coincida con la presidenza di Donald Trump. Per uscire da questa crisi con la minor perdita di vite umane e il minor danno per la nostra economia, abbiamo bisogno di un presidente che possa guidare un dibattito scientifico e imparziale attraverso gli infernali compromessi etici, economici e ambientali che dobbiamo fare.Abbiamo bisogno di un presidente che sia un incrocio tra F.D.R., il giudice Brandeis e Jonas Salk.

Abbiamo un presidente che è un incrocio tra il Dr. Phil, il Dr. Stranamore e il Dr. Seuss. Certo, Trump non è l'unico a seminare divisione nella nostra società, ma come presidente ha un megafono come nessun altro, così quando vomita la sua politica di divisione e suggerisce disinfettanti come cura, non solo sta erodendo l'immunità fisica della nostra società al coronavirus, ma sta anche erodendo quella che la futurista Marina Gorbis chiama la nostra "immunità cognitiva" - la nostra capacità di filtrare la scienza dalla ciarlataneria e i fatti dalle invenzioni.

Di conseguenza, il briefing quotidiano di Trump è diventato esso stesso un pericolo per la salute pubblica. Se non abbiamo un presidente in grado di armonizzare il nostro bisogno di proteggerci dal coronavirus e il nostro bisogno di tornare al lavoro - oltre ad armonizzare il nostro bisogno di proteggere gli ecosistemi del pianeta e il nostro bisogno di crescita economica - siamo condannati. Perché questo virus è stato in realtà innescato dalla nostra polarizzazione dal mondo naturale. E ci distruggerà - fisicamente ed economicamente - se rimaniamo bloccati in una polarizzata, binaria discussione sulle vite contro la sussistenza.

Ecco perché: quando si ascolta Trump, uno dei suoi temi costanti è che tutto era semplicemente "perfetto" con l’economia americana fino a quando - dal nulla - questo cigno nero, chiamato Covid-19, è apparso dalla Cina e ha distrutto tutto. È vero, questo virus è venuto fuori da Wuhan, in Cina, ma era tutt'altro che un cigno nero che nessuno si sarebbe potuto aspettare. In realtà era "un elefante nero". Il termine "elefante nero" è stato coniato dall'ambientalista Adam Sweidan.

È un incrocio tra "un cigno nero" - un evento improbabile, inaspettato, con enormi ramificazioni - e "l'elefante nella stanza" - un disastro incombente che è visibile a tutti, che tuttavia nessuno vuole affrontare. Covid-19 era un elefante nero. È il logico risultato delle nostre guerre sempre più distruttive contro la natura. Come spiega Johan Rockström, capo scienziato di Conservation International: "Quando si va a caccia di animali selvatici e contemporaneamente si spinge lo sviluppo negli ecosistemi naturali - distruggendo gli habitat naturali - l'equilibrio naturale delle specie crolla a causa della perdita dei predatori di punta e di altre specie iconiche, portando a un'abbondanza di specie più generalizzate adattate a vivere in habitat dominati dall'uomo.

Si tratta di ratti, pipistrelli e alcuni primati - che insieme ospitano il 75% di tutti i virus zoonotici conosciuti fino ad oggi, e che possono sopravvivere e moltiplicarsi in habitat distrutti dominati dall'uomo". Mentre noi esseri umani siamo diventati più numerosi e concentrati nelle città, e mentre la deforestazione ha portato queste specie generalizzate più vicine a noi - e mentre paesi come la Cina, il Vietnam e altri in Africa centrale tolleravano i mercati umidi dove queste specie cariche di virus venivano mescolate con carni macellate - stiamo assistendo a un numero sempre maggiore di malattie zoonotiche che si diffondono dagli animali alle persone. I loro nomi sono SARS, MERS, Ebola, influenza aviaria e influenza suina - e Covid-19.

La Cina, in particolare, ha molto di cui rispondere. Dopo la SARS, nel 2003, ha vietato i mercati umidi in una provincia, ma ha poi permesso la riapertura dei mercati dopo il passaggio della SARS - e questo, a quanto pare, ci ha portato Covid-19 fuori da Wuhan. (Vergognosamente, la Cina, secondo quanto riferito, non ha ancora chiuso i mercati umidi che vendono animali selvatici). Aggiungete la globalizzazione a questo e avrete gli ingredienti perfetti per altre pandemie. Dobbiamo trovare un equilibrio molto più armonioso tra la crescita economica e i nostri ecosistemi.

Lo stesso tipo di approccio armonico deve essere portato al nostro attuale dibattito sulla riapertura dell'economia. Un modo per arrivarci è stato proposto da Graham Allison, esperto di sicurezza nazionale ad Harvard. Allison ha scritto che stiamo tenendo questo importante dibattito sulla nostra salute e sul nostro futuro economico in un modo incredibilmente scoordinato. Dovremmo invece avere esperti del governo federale in un unico team che offrano il loro approccio - e un Team B di analisti indipendenti medici, economici, di salute pubblica, di dati e strategici che offrano un approccio alternativo. E poi cercare la migliore sintesi.

Per esempio, Allison ha osservato: "Se concludessimo che un gruppo identificato di un quarto della popolazione è esposto a un rischio di morte a causa del coronavirus, ma che per il restante 75 per cento, con precauzioni appropriate come l'allontanamento sociale e le mascherine, non corre un rischio maggiore di altri rischi di morte che abbiamo accettato prima del coronavirus, sarebbe possibile progettare una risposta che protegga i più vulnerabili e contemporaneamente riapra la maggior parte dell'economia per gli altri?”.

Come esempio del pensiero del Team B, Graham ha citato il lavoro del Dr. David Katz, un esperto di salute pubblica che ha contribuito ad avviare il dibattito su come armonizzare la protezione dei più vulnerabili e aprire l'economia a coloro che sono meno a rischio in un saggio che ha scritto sul New York Times il 20 marzo - e in una successiva intervista che abbiamo fatto insieme. Cinque settimane dopo - e fresco di tre giorni come medico volontario di pronto soccorso nel Bronx - Katz crede ancora che sia possibile. Mi ha spiegato perché, a partire da quello che ha trovato nel reparto di emergenza.

"Si potrebbe pensare che i professionisti della salute siano estremo nell'opinione, preoccupati solo per il virus e favorevoli a bloccare tutto, ma non era questa l'opinione che ho incontrato", ha detto Katz. "L'opinione era molto più centrista: rispetto per l'infezione, ma anche rispetto per l'alto costo della chiusura di tutto - per i loro pazienti, naturalmente, ma anche per loro stessi e per le loro famiglie. Molti erano molto preoccupati per i licenziamenti, la disoccupazione e la vera disperazione che colpisce i fratelli e le sorelle o gli amici più stretti".

Per questo motivo, insiste Katz, dobbiamo evitare di ridurre al minimo il grado in cui la disoccupazione di massa, la povertà, la fame e la disperazione devastano le persone se l'economia rimane praticamente chiusa. Allo stesso tempo, non possiamo sottometterci ai manifestanti che chiedono ai loro governatori di aprire tutto indiscriminatamente, senza dati o una strategia sanitaria completa. "Nel momento in cui smetterete di rispettare questo virus, ucciderà qualcuno che amate", ha detto. La strategia migliore, sostiene Katz, inizia con quello che ci dicono i numeri: "Sempre più dati ci dicono che Covid-19 è due malattie completamente diverse in popolazioni diverse. È grave e potenzialmente letale per gli anziani, i malati cronici e quelli con patologie preesistenti".

Tuttavia, è raramente pericolosa per la vita, spesso mite - e spesso anche asintomatica - tra coloro che hanno meno di 50 o 60 anni e sono in buona salute". Non abbiamo ancora una perfetta comprensione di come funziona il virus - per esempio, se lo si prende, se si è immuni dal prenderlo di nuovo. Quindi, dobbiamo corroborare i modelli che stiamo vedendo attraverso un maggior numero di campionamenti casuali della popolazione statunitense sia per l'infezione che per l'immunità.

Ma se questi modelli sono confermati, allora la strategia corretta, sostiene Katz, è quella della "minimizzazione del danno totale" che salva la maggior parte delle vite e della salute attraverso "l'interdizione verticale". "Ciò significa dare rifugio ai più vulnerabili, permettendo al tempo stesso a coloro che possono tornare nel mondo nel modo più sicuro di farlo - ripristinando così l'economia, le catene di approvvigionamento e i servizi, coltivando al tempo stesso la protezione collettiva dell'immunità del gregge che porta al 'tutto chiaro'", ha detto Katz.

"È così che ci riprendiamo le nostre vite senza aspettare la lunga e incerta linea temporale dello sviluppo del vaccino". Naturalmente, avremo bisogno di un esercito di operatori sanitari pubblici per continuare a fare test e tracciare i contatti in modo da poterci adattare ai nuovi dati, proteggere coloro che più probabilmente moriranno o saranno gravemente danneggiati da Covid-19. Il punto è che Madre Natura ci ha detto qualcosa di enorme in questa crisi: "Lasciate che tutto si sbilanci e andate agli estremi. Hai devastato i miei ecosistemi e hai scatenato questo virus. Hai lasciato che l'estremismo politico devastasse il tuo corpo politico. Devi tornare in equilibrio, e questo inizia con l'uso del sistema immunitario di cui ti ho dotato".

L'immunità del gregge, che si attiva dopo che circa il 60% della popolazione è esposto al virus e si riprende dal virus, ha concluso Katz, "è stato storicamente il modo della natura per porre fine alle pandemie. Dobbiamo piegarci con le sue forze, concentrando i nostri servizi sanitari e sociali sulla protezione dei più vulnerabili che devono rimanere al riparo fino a quando non ci sarà un vaccino".