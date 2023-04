L’ANIA CHE TIRA – IL FANTASMA DI CRAXI ALEGGIA A ROMA: ALL’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI MAURIZIO CANNAVACCIUOLO, NELLO SPAZIO VISIONAREA, C’ERA ANCHE LA STORICA AMANTE DI BETTINO, ANIA PIERONI: FULVIO ABBATE NON HA POTUTO FARE A MENO DI METTERSI A PARLARE CON LEI PER COMMENTARE L’INTERVISTA A STEFANIA CRAXI – CHE CI FACEVANO I CARDINALI BURKE E MULLER A PIAZZA DI PIETRA?

Il fantasma di Craxi. Anche in una mostra romana si parla di Bettino Craxi. E’ accaduto all’inaugurazione della mostra di Maurizio Cannavacciuolo, nello spazio Visionarea, in un edificio caro al Vaticano: a vedere le opere in bianco e nero ci sono Ania Pieroni, protagonista della stagione socialista a fianco di Bettino Craxi, con l’amica Daniela Melchiorre, magistrato ed ex parlamentare.

Mentre Umberto Croppi e Bartolomeo Pietromarchi dibattono di temi artistici, all’improvviso appare Fulvio Abbate che non può fare a meno di mettersi a parlare con Pieroni per commentare l’intervista a Stefania Craxi. Nella sua Teledurruti Abbate ospita Bobo Craxi, suo amico fraterno, per dissertare di “gauche caviar”, tema affrontato dalla coppia in un libro ironico e graffiante.

Cardinali a piazza di Pietra. Come in un film di Federico Fellini, il centro di Roma si anima di porpore cardinalizie. Ecco così improvvisamente, a piazza di Pietra, Raymond Leo Burke, patrono del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta, ritenuto “uno degli esponenti più conservatori e tradizionalisti del collegio cardinalizio e della Chiesa” (Giovanni Paolo II lo nominò difensore del vincolo del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica), e Gerhard Ludwig Müller, prefetto emerito della Congregazione per la dottrina della fede e titolare, anche se ora è professore onorario, cattedra di Dogmatica cattolica presso l’università Ludwig-Maximilian di Monaco di Baviera.

Si recavano nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio di Roma, per la tavola rotonda “La fede cristiana e le sfide globali”, in occasione della presentazione del libro di Cristiano Ceresani, “Èschaton. Gesù di Nazareth e il futuro del mondo”.

Protagonisti, oltre all’autore, consigliere parlamentare della Camera dei deputati, già capo dell’ufficio legislativo di ministri e dell’ufficio di segreteria del consiglio dei ministri, ex capo del già titolare del dicastero per la Famiglia e le disabilità Lorenzo Fontana, sono stati Vittorio Emanuele Falsitta, Alberto Michelini e Gaetano Quagliariello.

In prima fila la moglie di Ceresani, Monica Marangoni, e l’amministratore delegato di Rotschild ItaliaAlessandro Daffina. Poi il gruppo ha attraversato la piazza per entrare nell’enoteca Spiriti.

