Michele Arnese per https://www.startmag.it

"Oggi delle circa 10mila vittime quotidiane di Covid nel mondo, una su 13 è italiana". (Repubblica)

BABBO NATALE CONTE

Allentamenti e deroghe a partire dal 3 dicembre: il lavoro del governo per impostare il nuovo Dpcm è cominciato. Nuove regole per lo shopping e per i giorni festivi potrebbero scattare se la curva epidemiologica sarà davvero nella fase di discesa (Corsera)

MO' ME LO SEGNO

Piano vaccini, Arcuri: «A fine gennaio 3,4 milioni di dosi, prima a ospedali e Rsa»

DOMENICO ARCURI

UTILITÀ

Avete proclamato lo sciopero del pubblico impiego per il 9 dicembre, così si può fare un bel ponte. Furlan, segretario Cisl: «È pretestuoso affermarlo. C’è la legge sui servizi pubblici essenziali da rispettare. La prima data utile era quella».

La prima data utile, ahahahahahah

DIETROFRONT DI BONOMI

Nel rinnovo del contratto dei metalmeccanici, "Repubblica" registra in Confindustria un "passo indietro rispetto all’intransigenza di inizio mandato (Bonomi è in carica da maggio) all’insegna del «niente aumenti salariali»".

INTERVISTE LUNARI

carlo bonomi foto di bacco

Il ministro al Corsera parla di tutto: di Calabria, Gino Strada, Mes, Stati Generali M5S, governo, opposizione, Renzi, Di Maio, Di Battista. Ma non di Giustizia, pur essendo ministro della Giustizia. Bravo Bonafede e ottimo il Corsera

SFONDIAMO?

"Nonostante i chiari di luna europei nella trattativa sulla Recovery and Resilience Facility la legge di bilancio prenota 120,653 miliardi per i prossimi tre anni". (Sole 24 Ore)

TRACCHEGGIAMENTI

"Il rischio di ritardi dei nostri progetti sul Recovery Fund

allarma gli altri Paesi e la Commissione. Restano meno di 2 mesi per presentare i progetti" (Rep)

ALFONSO BONAFEDE

SOAVITA' BRUXELLESI

Commissione Ue: «Dato il livello del debito, è importante che l’Italia, quando prende misure, preservi la sostenibilità di bilancio nel medio termine». Roma dovrà tornare a «posizioni prudenti» appena le condizioni lo consentiranno. (Fonte: Rep)

TAMPONI SALATI

In Lombardia i prezzi dei tamponi per rilevare il coronavirus hanno raggiunto la media di 120 euro. La delibera del 12/5 invitava i privati a non superare il tetto dei 62,89 euro. Un consiglio disatteso dalle strutture ospedaliere, sia pubbliche che private (Sole)

CALABRIA ANTI COVID

gennaro vecchione raffaele volpi

"Solo ieri è partito il primo drive through regionale (a Cosenza) e solo ieri la Asp di Vibo Valentia ha chiuso le fasi preliminari per reclutare i medici delle Uscar (il decreto di marzo, 8 mesi fa, ne prevedeva tre)". (fonte: Corriere della Sera)

PD CONTRO CONTE E VECCHIONE

"Enrico Borghi, membro del Copasir in quota dem: «La proposta sull'Iic (fondazione per gli 007, ndr), unilaterale e non condivisa interveniva in modo pesante sull’attuale

architettura normativa" (Rep)

franceschini bettini

FRANCESCHINI CHIAMA CDP

"L’ipotesi su cui stiamo lavorando - spiega al Sole il ministro dei Beni culturali, Franceschini - è che il gruppo Cdp entri in Cinecittà. Questo consentirà di conferire a Cinecittà un’area grande come quella attualmente occupata dagli studios"

IN GINOCCHIO DA MUSTIER

Leggendo fra le righe le cronache su Mps, pare che proprio che Tesoro e Mediobanca siano ai piedi di Mustier: pigliati 'sto Monte, ti preghiamo...

SVENTURE

«Mi trovo ad essere accusata di aver evaso il Fisco, lo trovo profondamente ingiusto, non ho nessuna colpa». Così Simona Ventura nelle sue dichiarazioni spontanee davanti al giudice Sandro Saba per le accuse di un’evasione fiscale da circa 500 mila euro.

MUSTIER ELKETTE

FRECCIATINE

Frecciatina al ministero delle Infrastrutture: «Era stato informato del progetto di retrofitting delle piastre. E poi sono previste delle ispezioni, non saprei se si sono svolte...». Parla Michele Donferri Mitelli l’uomo delle manutenzioni di Aspi. (fonte: Corsera)

PIATTI

«C’erano due piatti a disposizione per tutti - hanno raccontato le giovani ospiti del super attico di Genovese - in uno c’era 2CB, conosciuta come “coca rosa”, e nell’altro “Kalvin Klain”, che è chetamina mischiata con cocaina». (Rep)