15 nov 2022 18:30

PER L’ANSIA DI FREGARE IL PD, CONTE NON HA UNA STRATEGIA PER LE REGIONALI – ALLE AMMINISTRATIVE IN LAZIO E LOMBARDIA IL MOVIMENTO CINQUE STELLE NON HA CANDIDATI IN GRADO DI COMPETERE: L’UNICA COSA CERTA È IL DOGMA DELL’ANDARE DA SOLI CON UN CANDIDATO DI BANDIERA. A MILANO I GRILLINI NON HANNO MAI SFONDATO, E SU ROMA PESA IL VETO SULL’INCENERITORE, CHE BRUCIA OGNI IPOTESI DI APPOGGIO AL CANDIDATO IN PECTORE DEL PD, D’AMATO (CON CUI HANNO GOVERNATO PER ANNI)