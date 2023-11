L’ANTICA RICETTA CINESE CONTRO IL CALO DEMOGRAFICO: LA DONNA RESTI CHIUSA IN CASA – AL “CONGRESSO NAZIONALE DELLE DONNE”, XI JINPING S’È GUARDATO BENE DAL PARLARE DI LAVORO O UGUAGLIANZA DI GENERE: “DOBBIAMO PROMUOVERE UN NUOVO TIPO DI CULTURA DEL MATRIMONIO E DELLA MATERNITÀ” – IL “NEW YORK TIMES”: “IL PARTITO COMUNISTA CINESE HA UN DISPERATO BISOGNO CHE LE DONNE FACCIANO PIÙ FIGLI. E, PER CONTRASTARE UNA TENDENZA CHE APPARE IRREVERSIBILE, PROPONE UN'INIZIATIVA DOPO L'ALTRA, COME...”

Articolo di “The New York Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Al più importante raduno politico cinese per le donne, è stato soprattutto un uomo a farsi vedere e sentire. Xi Jinping, il leader del Paese, si è seduto al centro della scena all'apertura del Congresso nazionale delle donne. Un suo primo piano al Congresso è stato pubblicato sulla prima pagina del giornale del Partito Comunista Cinese il giorno successivo. Dalla testa di una grande tavola rotonda, Xi ha tenuto una lezione alle delegate durante la riunione di chiusura di lunedì.

"Dovremmo promuovere attivamente un nuovo tipo di cultura del matrimonio e della maternità", ha detto in un discorso, aggiungendo che il ruolo dei funzionari del Partito è quello di influenzare le opinioni dei giovani su "amore e matrimonio, fertilità e famiglia".

Il Congresso delle donne, che si tiene ogni cinque anni, è da tempo un forum in cui il Partito Comunista al potere dimostra il suo impegno nei confronti delle donne. Il gesto, per quanto per lo più simbolico, ha assunto un significato più che mai importante quest'anno, in cui per la prima volta in due decenni non ci sono donne nell'organo esecutivo del partito.

L'aspetto notevole è stato il modo in cui i funzionari hanno minimizzato l'uguaglianza di genere. Si sono invece concentrati sull'utilizzo dell'incontro per ribadire l'obiettivo di Xi per le donne cinesi: sposarsi e avere figli. In passato, i funzionari avevano parlato del ruolo che le donne svolgono a casa e nella forza lavoro. Ma nel discorso di quest'anno, Xi non ha menzionato le donne al lavoro.

Il partito ha un disperato bisogno che le donne facciano più figli. La Cina è stata spinta in una crisi demografica a causa del crollo delle nascite, che ha provocato una riduzione della popolazione per la prima volta dagli anni Sessanta. Le autorità stanno cercando di contrastare quella che, secondo gli esperti, è una tendenza irreversibile, tentando un'iniziativa dopo l'altra, come elargizioni in denaro e agevolazioni fiscali per incoraggiare le nascite.

Di fronte alla crisi demografica, al rallentamento dell'economia e a quella che considera un'ostinata ascesa del femminismo, il partito ha scelto di riportare le donne in casa, invitandole ad allevare i giovani e a prendersi cura degli anziani. Il lavoro, secondo le parole di Xi, è essenziale per "il cammino della Cina verso la modernizzazione". Ma per alcuni la sua visione suona più come una preoccupante regressione.

"Le donne in Cina sono state allarmate da questa tendenza e hanno reagito nel corso degli anni", ha dichiarato Yaqiu Wang, direttore di ricerca per Hong Kong, Cina e Taiwan di Freedom House, un'organizzazione no-profit con sede a Washington. "Molte donne in Cina sono forti e unite nella loro lotta contro la duplice repressione in Cina: il governo autoritario e la società patriarcale".

Il partito non ha affrontato molte preoccupazioni, considerando alcune questioni sollevate dalle donne come una sfida diretta alla sua leadership. Le discussioni sulle molestie sessuali, la violenza di genere e la discriminazione vengono messe a tacere sui social media. Il sostegno alle vittime spesso si spegne. Femministe e sostenitrici esplicite sono state imprigionate e il movimento #MeToo, che è fiorito per breve tempo nel 2018, è stato spinto nella clandestinità.

Il linguaggio usato dagli alti funzionari al Congresso delle donne a Pechino è stato un altro sguardo a come il partito vede il ruolo delle donne. Xi ha spinto un'agenda dura per portare avanti la sua visione di una Cina più forte, che include una rinascita di quelli che considera valori tradizionali. Al congresso ha incoraggiato le donne leader a "raccontare buone storie sulle tradizioni familiari e a guidare le donne a svolgere il loro ruolo unico nel portare avanti le virtù tradizionali della nazione cinese".

In deroga a una tradizione di due decenni, il vice di Xi, Ding Xuexiang, non ha menzionato nel discorso di apertura del congresso una frase standard: l'uguaglianza di genere è una politica nazionale di base.

E anche se Xi ha fatto un cenno all'uguaglianza di genere, ha passato la maggior parte del suo discorso a parlare di famiglia, genitorialità e fertilità. Questo è in netto contrasto con un decennio fa, quando gli alti funzionari sottolineavano l'importanza dell'uguaglianza e dell'autorealizzazione delle donne, ha dichiarato Hanzhang Liu, professore di studi politici al Pitzer College, che ha esaminato i discorsi degli alti funzionari in occasione di diversi congressi negli ultimi due decenni.

"Una volta il lavoro delle donne riguardava le donne per se stesse, le donne per il bene delle donne", ha detto Liu, riferendosi al gergo del partito per le questioni di genere. "Ora si dice che il posto giusto delle donne nella società, dove possono svolgere il lavoro più significativo, è a casa con la famiglia".

Ma il Congresso delle donne non è il luogo in cui si combatte la battaglia per i loro diritti. Organizzato dalla Federazione femminile di tutta la Cina, un gruppo che lavora per promuovere le politiche del partito ed è finanziato da quest'ultimo, tende a rappresentare lo status quo politico.

Di conseguenza, quest'anno gran parte della discussione si è concentrata sull'incoraggiamento dei leader del partito a promuovere i valori familiari tradizionali. Il linguaggio rivela il calcolo che i funzionari hanno fatto: esaltare le virtù del passato cinese ispirerà le donne a concentrarsi sulla famiglia. Questo, sperano, aiuterà la demografia.

Rimandare le donne a casa e fuori dalla forza lavoro è anche conveniente in un momento in cui la Cina affronta la più grande sfida economica degli ultimi quarant'anni e il governo è sotto pressione per migliorare un sistema di welfare sociale gravemente sottosviluppato e incapace di sostenere una popolazione che invecchia rapidamente.

"Le donne sono sempre state viste come uno strumento dello Stato, in un modo o nell'altro", ha dichiarato Minglu Chen, docente senior dell'Università di Sydney che studia il genere e la politica in Cina. "Ma ora dobbiamo pensare all'economia politica cinese. È un vantaggio per il partito enfatizzare il ritorno delle donne a casa, dove possono prendersi cura dei bambini e degli anziani".

Tuttavia, la tendenza al calo dei matrimoni e delle nascite è in atto da anni e Xi sta spingendo le donne ad assumere un ruolo che hanno a lungo rifiutato. Molte donne giovani e istruite nelle più grandi città cinesi hanno assaporato la loro indipendenza finanziaria e sono diffidenti nei confronti del matrimonio a causa della pressione esercitata su di loro affinché abbiano figli e rinuncino a tutto.

I giovani adulti hanno espresso la loro ambizione a sposarsi e a sistemarsi, e sono preoccupati per il futuro, visto il crollo dell'economia e l'aumento della disoccupazione. La Cina è anche uno dei Paesi più costosi al mondo per crescere un figlio.

Nonostante tutti gli appelli di Xi alle donne affinché sposino la causa dell'avere figli, è improbabile che gli sforzi del partito riescano a stimolare il tasso di natalità in modo tale da invertire il declino demografico del Paese. A meno che non sia disposto a ricorrere a misure più punitive per svantaggiare o emarginare le donne che scelgono di non avere figli.

Sebbene sia improbabile, secondo Fubing Su, professore di scienze politiche al Vassar College, non è del tutto da escludere. Durante la politica del "figlio unico", il partito ha fatto ricorso a multe, aborti forzati e sterilizzazioni nel tentativo di rallentare la crescita della popolazione per decenni, fino a quando ha posto fine alle restrizioni nel 2015.

"Se il partito ha potuto sacrificare il corpo delle donne e i diritti di nascita per la sua politica del figlio unico", ha detto Su, "potrebbe imporre di nuovo la sua volontà sulle donne".

