L’APE MAIO! – LUIGINO DI MAIO, INSIEME A QUEL VECCHIO VOLPONE DEMOCRISTIANO DI TABACCI, PRESENTA “IMPEGNO CIVICO”, LA NUOVA CREATURA DAL SAPOR DI MONTISMO: NEL SIMBOLO, UN’APE, “SEGNO DELLA DIFESA DELL’AMBIENTE” – ORMAI LA TRASFORMAZIONE DELL’EX BIBITARO DA ANTI-CASTA A GIARDINIERE DEI CESPUGLIETTI CENTRISTI È COMPLETA. MA GIÀ CI SONO LE PRIME GRANE: UNA LISTA CON LO STESSO NOME HA GIÀ PARTECIPATO IN PASSATO ALLE ELEZIONI COMUNALI DI MARINO. E IL SINDACO MINACCIA UNA CAUSA…

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/POzSupPmDAg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

luigi di maio bruno tabacci presentazione impegno civico

1 - IC: DI MAIO, LASCIAMO A ESTREMISTI VETI, NOI PER UNITÀ

(ANSA) - "Chi fece cadere il governo sono estremisti. Lasciamo a loro lo ironie e i veti, la nostra risposta è unità. La loro vittoria vuol dire isolarsi dall'Europa. Il fronte riformista deve essere unito. Credo che le ingerenze straniere saranno forti: per togliere ogni ombra chiediamo una Commissione d'Inchiesta nella nuova legislatura su questi legami". Lo afferma Luigi Di Maio alla presentazione del nuovo soggetto politico, Impegno civico.

2 - IC: DI MAIO, NEL SIMBOLO UN'APE, È SEGNO DIFESA AMBIENTE

presentazione impegno civico

(ANSA) - "Nel simbolo c'è una piccola ape nel nostro simbolo. Quando scompariranno le api scomparirà l'umanità. Metterle ne simbolo vuol dire mettere al centro l'ambiente, la lotta al cambio climatico". Lo afferma Luigi Di Maio alla presentazione del nuovo soggetto politico, Impegno civico.

3 - DI MAIO,TUTTI I LEADER APPOGGINO DRAGHI SU TETTO GAS IN UE

(ANSA) - "Ai tavoli internazionali ora dobbiamo portare avanti i nostri punti con un governo che è là per gli affari correnti. Unico modo per portare ai tavoli Ue il governo in modo forte è fare in modo che tutti i partiti scrivano una lettera a Bruxelles a sostegno di Draghi sul tetto sul gas. Le famiglie non possono aspettare il voto. E' la mia prima proposta in campagna elettorale". Lo afferma Luigi Di Maio alla presentazione del nuovo soggetto politico, Impegno civico.

luigi di maio mario draghi meme

4 - IC:TABACCI A CELENDA, NON RACCOGLI FIRME ANCHE GRAZIE A ME

(ANSA) - "Se non vi fosse stato il Centro Democratico neanche Calenda avrebbe il simbolo: si affida a quello di +Europa che cinque anni fa non esisteva, che esiste grazie a me. Quindi se Calenda si può presentare alle elezioni è anche per merito mio". Lo afferma Bruno Tabacci alla presentazione del nuovo soggetto politico, Impegno Civico.

5 - "IMPEGNO CIVICO È UN PLAGIO". PROBLEMI DI COPYRIGHT PER IL NUOVO PARTITO DI DI MAIO E TABACCI

Estratto dell’articolo di Ruggiero Montenegro per www.ilfoglio.it

bruno tabacci luigi di maio

Problemi di copyright: “Non possono utilizzare quel nome, è un plagio”. Nemmeno il tempo di lanciare il nuovo progetto, che per Luigi Di Maio potrebbero arrivare le prime grane. L’originalità, quando si tratta di scegliere il nome del “brand”, non è proprio il suo forte.

[…] Un nome, quello scelto da Di Maio&Tabacci, che non brilla proprio per creatività e a un primo sguardo sembra richiamare quella Scelta Civica con cui Mario Monti si presentò alle elezioni del 2013.

il simbolo di impegno civico

Ma c’è di più, perché scavando negli archivi si scopre che una lista denominata Impegno civico ha già concorso alle elezioni, sebbene a livello locale, proprio quello a cui Di Maio ha detto di guardare. Anche se la prima risposta non è quella che il ministro degli Esteri si attendeva.

“Impegno Civico è già stata presentata in Tribunale nelle elezioni del 1996 e del 2000 e ha eletto propri rappresentanti in entrambe le tornate elettorali”, spiega Fabio Desideri al Foglio, che anche grazie ai voti di quella lista nel 2000 è diventato sindaco di Marino, in provincia di Roma, sostenuto da una coalizione di centrodestra.

impegno civico vecchi simboli 2

“E’ un fatto grave, non potranno usare la denominazione”, aggiunge l’ex primo cittadino e successivamente consigliere regionale del Lazio nel 2005 con la giunta Marrazzo, che valuta anche di “diffidare Di Maio e Tabacci”.

“Il ministro e il sottosegretario dovranno spiegarci bene i loro proponimenti e cosa intendono fare, se non vogliono che avviamo un’azione di tutela nelle sedi competenti che impedisca l’uso della denominazione 'Impegno Civico'", si legge poi nel comunicato stampa diffuso dallo stesso Desideri […].

bruno tabacci.

6 - L'«IMPEGNO CIVICO» DI DI MAIO PER UN ENNESIMO PARTITO

Estratto dell’articolo di Domenico Di Sanzo per “il Giornale”

Mentre nel M5s Beppe Grillo e Giuseppe Conte continuano a litigare su tutta la linea, l'ex capo politico Luigi Di Maio lancia il suo nuovo partito. Il ministro degli Esteri, come anticipato ieri dal Giornale, smentisce la sua candidatura nel collegio di Modena. Una corsa a pochi chilometri da Bibbiano che - complici le frasi di Di Maio di qualche anno fa sul Pd «partito di Bibbiano» - avrebbe imbarazzato il segretario dem Enrico Letta, oltre allo stesso enfant prodige del grillismo.

Più probabile una candidatura in un collegio uninominale sicuro, sempre tra Toscana ed Emilia-Romagna, ma non così geograficamente vicina al comune simbolo dello scandalo sugli affidamenti illeciti di bambini. «Domani presenteremo la nuova forza politica con Bruno Tabacci, il cui nome è Impegno civico, rappresenta quel principio di responsabilità civica che anche Papa Francesco ha evocato», dice Di Maio a Mezz' ora in più su Rai3.

il simbolo di impegno civico

L'ex grillino parte da alcuni sondaggi riservati che lo accreditano già al 3% e punta a eleggere almeno una ventina di parlamentari. Il ministro si porterà dietro i fedelissimi come Vincenzo Spadafora e la viceministra dell'Economia Laura Castelli, ma si rivolgerà anche alla società civile e agli amministratori locali, come l'ex sindaco di Parma Federico Pizzarotti e la sua «Lista civica nazionale».

Un concetto richiamato anche nel nome della nuova formazione politica di Di Maio e Tabacci, «Impegno civico» appunto. «Ci saranno sorprese», dice il titolare della Farnesina a proposito dell'evento di oggi alle 11 e 30 al Foro italico. Si attendono in lista anche nomi conosciuti al grande pubblico, pescati nell'ambito dell'imprenditoria, della società civile e dello sport.

impegno civico vecchi simboli

Intanto Di Maio comincia a oliare la sua macchina organizzativa. Le chiavi della creatura e della campagna elettorale sono nelle mani dell'esperto Spadafora (con un passato nel centrosinistra) di Tabacci e del gruppo dei sindaci. Da Beppe Sala a Federico Pizzarotti, con quest' ultimo che con tutta probabilità dovrebbe correre nella lista di Impegno civico. Ma i dimaiani faranno anche da cinghia di trasmissione tra i delusi del grillismo e il Nazareno. Infatti Di Maio attacca Conte, che «ha smantellato il M5s», costruendo «un partito padronale».

bruno tabacci luigi di maio presentazione impegno civico

Poi rimprovera Grillo: «Se ne è accorto troppo tardi», dice l'ex capo politico a proposito della personalizzazione e della «radicalizzazione» del M5s. Di Maio batte ancora sul tasto dell'atlantismo e propone di «istituire una commissione parlamentare di inchiesta per accertare i legami dei partiti italiani con la Russia». I dimaiani auspicano infatti una coalizione di centrosinistra che sia il più larga possibile e che comprenda anche Carlo Calenda, che però non perdona a Di Maio il suo passato nel M5s. […]

lucia azzolina 1 impegno civico vecchi simboli 1 luigi di maio presentazione impegno civico bruno tabacci luigi di maio luigi di maio bruno tabacci lucia azzolina presentazione impegno civico 1 bruno tabacci 1 simbolo impegno civico il partito di tabacci e di maio