15 nov 2024 18:40

L’ARMAGEDDON MATTARELLA-MUSK VISTO DA CAZZULLO: “È COME FAR SEDERE L’UNO DI FRONTE ALL’ALTRO NORBERTO BOBBIO E TOPO GIGIO. UNO NON È MAI APPARSO IN PUBBLICO SENZA GIACCA E CRAVATTA, L’ALTRO SI VESTE COME UNO SVALVOLATO. IL PRESIDENTE VIENE DALLA CIVILTÀ GIURIDICA MEDITERRANEA, IL MILIARDARIO DA MARTE. EPPURE VA PRESO SUL SERIO, PER MOLTI MOTIVI. HA UN RUOLO POLITICO CRESCENTE, ANCHE SE NON È DIFFICILE PREVEDERE CHE CON TRUMP FINIRÀ PER LITIGARE. MUSK È IL VERO NUOVO CAPO DELLA DESTRA GLOBALE. MA FOSSI UN LEADER DELLA DESTRA ITALIANA, NON SAREI COSÌ SICURO DI..."