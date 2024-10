"MA IO VADO OSPITE NEI LORO PROGRAMMI". "NON ME FREGA UN CAZZO, TI PAGA QUESTO GIORNALE", LA REPLICA…

Giuseppe Candela per Dagospia

IL FLIRT TRA IL PORTAVOCE DEL MINISTRO E LA CONDUTTRICE MEDIASET

Una semplice amicizia iniziata con qualche messaggio calcistico, diventata una frequentazione e ora qualcosa in più.

Nella Milano chiacchierona si parla di un nuovo flirt: lui è il portavoce di un ministro del governo Meloni, lei una conduttrice e opinionista Mediaset. Di chi stiamo parlando?

LA PREMIER MELONI È UNA FAN DI TEMPTATION ISLAND: NON SI PERDE UNA PUNTATA

Antonio Ricci in qualche modo le aveva detto: "Giorgia ho un video per te". Con i fuorionda di Andrea Giambruno a "Striscia la notizia" era iniziato e finito il viaggio nei sentimenti.

Ma per restare in tema, pochi sanno che la Premier è una telespettatrice fedelissima del programma "Temptation Island", condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Meloni, come milioni di italiani, non si perde una puntata.

IN ARRIVO UN PROGRAMMA SU RAI2 PER DENNY MENDEZ, COMPAGNA DEL PARLAMENTARE MELONIANO GIMMI CANGIANO?

Fonti Rai fanno sapere che nulla è stato ancora deciso, il suo nome è sul tavolo ma non è l'unico. Da qualche giorno a Viale Mazzini la notizia circola nei corridoi: un programma su Rai2 condotto da Denny Mendez.

L'ex Miss Italia è la compagna di Gimmi Cangiano, parlamentare di Fratelli d'Italia, ex fidanzato di Valeria Marini, già apparso in alcuni scatti social con Maria Rosaria Boccia.

Si tratterebbe di un branded content (un programma marketta) pagato dalla pubblicità, un titolo ("Star bene sul 2", quello provvisorio) da trasmettere al sabato mattino sulla seconda rete. Nelle scorse ore Cangiano e Mendez sono finiti nel mirino del Movimento 5 Stelle per la decisione di affidarle in provincia di Caserta la conduzione del "Carditello Festival 2024".

SANREMO 2025, LA SPINTA DI AL BANO E I DUBBI DI ROMINA. IL SOGNO 883, SI AVVICINANO ALL'ARISTON ELODIE E GAIA

Bisognerà attendere inizio dicembre per conoscere i nomi dei 24 big in gara a Sanremo 2025 ma le manovre sono in corso. Conti non ha voglia di stravolgere, vuole puntare sulla contemporaneità e continuare la linea di successo di Amadeus.

Insiste e molto per tornare in gara Al Bano, il direttore artistico sarebbe pronto ad accoglierlo ma in coppia con l'ex moglie Romina Power. Quest'ultima però sarebbe molto dubbiosa, servirebbe un cachet importante per strappare il sì?

Per ora solo rumors ma fanno parte del tam tam sanrmese. In tema di reunion c'è chi assicura che Conti sognerebbe di portare sul palco dell'Ariston gli 883, il duo formato da Max Pezzali e Mauro Repetto, mentre sarebbero molto vicine a Sanremo 2025 Elodie e Gaia. La prima deve vendere i biglietti per riempire gli stadi, la seconda cerca la consacrazione dopo il tormentone estivo con Tony Effe "Sesso e Samba".

MILLY CARLUCCI INSISTE: VERSO IL RITORNO DE 'IL CANTANTE MASCHERATO'

Gli ascolti tiepidi e i costi certamente non contenuti avevano convinto i vertici Rai a non produrre una nuova stagione de "Il Cantante Mascherato". Dopo il flop di ascolti de "Gli acchiappatalenti", Milly Carlucci, forte ora del successo indiscusso di "Ballando con le Stelle", è tornata alla carica per riportare i vip o presunti tale sotto le maschere più bizzarre.

Lo ha detto tra le righe in alcune interviste, accennando anche alla possibilità di modifiche. A Viale Mazzini in molti si mostrano dubbiosi sull'operazione, Carlucci la spunterà?

LA CLAMOROSA ASCESA DI GIUSY MELONI

Avvisate Diletta Leotta! Che ascesa clamorosa per Giusy Meloni, solo omonima della Premier, che due mesi fa è approdata a Dazn. Assunta in pompa magna nonostante i tagli noti e stranoti del gruppo Dazn. Giusy è legata a Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, vicino alle sorelle Meloni. Per lei il vento è a favore e c'è chi ipotizza nuovi impegni e sempre maggiore centralità.

INDOVINELLI

1) Profilo machista e posizioni molto nette sui diritti civili. Le uscite del politico sovranista contro gli omosessuali hanno fatto discutere ma i soliti maligni hanno messo gli occhi sulla sua amicizia con un bagnino dal fisico statuario. Di chi si tratta?

2) Tensioni in un giornale di destra. Il direttore ha chiesto a una delle sue firme di punta di scrivere un articolo critico verso due conduttori di La7, il giornalista si è rifiutato: "Ma io vado ospite nei loro programmi". "Non me frega un cazzo, ti paga questo giornale", la replica del direttore. Chi sono?

