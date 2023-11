20 nov 2023 18:38

L’AVVISO DI BRUXELLES ALLA MELONI SUL PATTO DI STABILITÀ: "ILLUSORIO SPERARE NELLE VECCHIE REGOLE" – LA DUCETTA E IL SUA FOGLIA DI FICO GIORGETTI HANNO SCELTO LA LINEA DURA: SE L'ITALIA NON DOVESSE TROVARE CONVENIENTI LE NUOVE REGOLE, TANTO VARRÀ TENERSI IL VECCHIO PATTO DI MAASTRICHT - LA COMMISSIONE E GENTILONI TEMONO L’IMPUNTATURA ITALIANA E LA CONVINZIONE DELLA MELONI DI POTER TRARRE UN VANTAGGIO DALLO STALLO (AVVISO AI NAVIGATI: LA FLESSIBILITÀ SU CUI L'ITALIA HA POTUTO CONTARE IN QUESTI ANNI NON SARÀ RIPETIBILE) - IL MOMENTO DELLA VERITÀ SARÀ L'8 DICEMBRE, QUANDO...