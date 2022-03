14 mar 2022 12:47

L’AVVOCATO DEI FLOP - IL VOTO ONLINE CHE HA CONFERMATO LO STATUTO DEL MOVIMENTO 5 STELLE HA SGONFIATO IL CIUFFO A GIUSEPPE CONTE: HANNO VOTATO SOLO 38MILA PERSONE, SOTTO LA MANNAIA DEI NUOVI RICORSI - I DIMAIANI TEMONO (MA IN FONDO SPERANO) CHE SIA LA VOLTA BUONA PER LA SCISSIONE. I PARLAMENTARI NON NE POSSONO PIÙ DELL'INCERTEZZA CAUSATA DA PEPPINIELLO APPULO: “SE I DUE TERZI NON RISPONDE E LA BASE È CONFUSA, VUOI FARTI QUALCHE DOMANDA? SE NON TE LA FAI, SIGNIFICA CHE PRECOSTITUISCI UN ALIBI PER COSTRUIRE ALTROVE QUALCOSA”