15 dic 2022 16:12

L’EREDE MANCATO - NELL’INTERVISTA A “PANORAMA”, BERLUSCONI LODA E IMBRODA RENZI: “QUANDO LO ASCOLTO, MI CHIEDO SE NON ABBIA SCELTO LA METÀ CAMPO SBAGLIATA. LE SUE ANALISI SONO LUCIDE E BRILLANTI" - “IL FATTO” SPINGE PER IL MATRIMONIO: “INSOMMA BERLUSCONI NON HA PERSO LA SPERANZA: ALTRO CHE SALVINI O MELONI, MATTEO, QUESTA CASA ASPETTA TE. FALLO PER SILVIO…”