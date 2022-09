L’ETERNO RITORNO DI GIANNI LETTA – IL DUPLEX SALVINIANO RONZULLI-TAJANI PERDE COLPI: DA QUANDO WASHINGTON HA FATTO ESPLODERE IL CASO DEI FONDI RUSSI A PARTITI E POLITICI DI MEZZO MONDO, L’EMINENZA AZZURRINA È RITORNATA NELLE GRAZIE DI BERLUSCONI: IL CAV NE AVRÀ BISOGNO PER GESTIRE IL PROBABILE FLOP ELETTORALE DI FORZA ITALIA E TRATTARE CON QUIRINALE E ALLEATI DI CENTRODESTRA LA FORMAZIONE DEL PROSSIMO GOVERNO.

Marco Antonellis per ilgiornaleditalia.it

Alla fine tutto torna, anzi ritorna, compreso Gianni Letta, l'eterno amico del Cavaliere Berlusconi che era stato accantonato negli ultimi mesi per far spazio alle attuali donne e uomini forti del partito. Ma Gianni Letta, seppure non più ascoltato come un tempo, non ha mai mollato un colpo, sempre in prima fila negli ambienti che contano.

Gli ultimi giorni poi, da quando Washington ha fatto esplodere il caso dei fondi esteri a partiti e politici di mezzo mondo, super Gianni è ritornato nelle grazie del Cavaliere. Già questo è un buon motivo per tornare ad ascoltare l'amico di sempre. Ma ce ne sono altri due: gestire il probabile flop elettorale di Forza Italia e trattare con Quirinale e alleati di centrodestra la formazione del prossimo governo. Basta per far tornare in pista super Gianni?

