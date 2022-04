L’EUROPA TIRA UN SOSPIRONE DI SOLLIEVO – LA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE UE, URSULA VON DER LEYEN GODE PER LA VITTORIA DI MACRON: “LE MIE FELICITAZIONI PER LA VITTORIA. NON VEDO L’ORA DI CONTINUARE LA NOSTRA COOPERAZIONE” – CHARLES MICHEL: “UN CALOROSO BRAVO, CARO EMMANUEL. ABBIAMO BISOGNO DI UN’EUROPA SOLIDA” – GENTILONI: “RIELEZIONE STRAORDINARIA. UN COLPO AL SOVRANISMO”

emmanuel macron ursula von der leyen

Von der Leyen, con Macron porteremo avanti Ue e Francia

(ANSA) - "Caro Emmanuel Macron, le mie felicitazioni per la tua elezione alla presidenza della Repubblica. Non vedo l'ora di continuare la nostra eccellente cooperazione. Insieme porteremo avanti la Francia e l'Europa". Lo scrive in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Michel, 'bravo Macron, Ue può contare ancora sulla Francia

(ANSA) - "Un caloroso 'bravo' caro Emmanuel Macron. In questo periodo tormentato abbiamo bisogno di un' Europa solida e di una Francia impegnata nella maniera più assoluta per una Ue più sovrana e più strategica. Possiamo contare sulla Francia per altri 5 anni". Lo scrive, in un tweet, il presidente del Consiglio Ue Charles Michel.

macron gentiloni

Gentiloni, con Macron colpo al sovranismo e rilancio dell'Ue

(ANSA) - BRUXELLES, 24 APR - "La rielezione di Emmanuel Macron è straordinaria. La Francia ha scelto l'Europa. Un colpo al sovranismo. E ora il rilancio del progetto europeo". Lo scrive in un tweet il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni.

EMMANUEL MACRON URSULA VON DER LEYEN CHARLES MICHEL