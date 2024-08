28 ago 2024 08:40

E’ FINITA UN’ESTATE DIFFICILE PER LA MELONI MA L’AUTUNNO SARA’ PEGGIO TRA LA MANOVRA LACRIME E SANGUE E TAJANI E SALVINI A ROMPERLE I COJONI – I SOLDI SONO POCHI. TRA UNA SETTIMANA LA SORA GIORGIA VA A CERNOBBIO PER RASSICURARE GLI IMPRENDITORI SUI CONTI. CI SARÀ ANCHE ORBAN - LA DUCETTA, IMPAURITA DALLE MOSSE DEI BERLUSCONI, PUNTA A CONTENERE L'ATTIVISMO DI FORZA ITALIA E RILANCIARE LA RIFORMA SUL PREMIERATO ANCHE PER COMPENSARE LE DIFFICOLTÀ SULL'AUTONOMIA, UNA LEGGE CHE HA IMPOSTO LA LEGA, CHE MELONI NON VOLEVA E CHE NON RIESCE FINO IN FONDO A GIUSTIFICARE DAVANTI AGLI ELETTORI…