L’INCUBO DELLA MELONI E’ FINIRE NELLA TENAGLIA BERLUSCONI-RONZULLI – IL CAV E "KISS ME LICIA" HANNO LE CHIAVI DI PALAZZO CHIGI. SONO GLI UNICI CHE POSSONO FARE FALLIRE DONNA GIORGIA: SILVIO FLIRTANDO CON PUTIN, LICIA RONZULLI CON L’OSTRUZIONISMO – CON LEI E TAJANI (IL CUI FUTURO ALLA FARNESINA E’ INCERTO) IL "BANANA" PUO’ VARARE UNA FORZA ITALIA DI LOTTA E DI GOVERNO. RONZULLI PER CHI VUOLE BENE ALL’EX PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO È LA “STREGA”…

Estratto dell'articolo di Carmelo Caruso e Valerio Valentini per “Il Foglio”

Hanno le chiavi di Palazzo Chigi: sono gli unici che possono fare fallire Giorgia Meloni. Silvio Berlusconi con la Russia: “Ho riallacciato i rapporti con Putin. Mi ha regalato 20 bottiglie di vodka e io 20 di lambrusco”. Licia Ronzulli con l’ostruzionismo. Per metà partito è Giovanna d’Arco per l’altra metà è una strega. Un deputato di FI: “E’ la nostra Maddalena”. La odiano tutti, la amano tutti. Di nascosto: “E’ la migliore a distruggere”. Viso a viso: “Licia sei la nostra presidente”. Per volere del capo, del Cav., da ieri cumula due cariche: è capogruppo al Senato ma anche capo del Cln anti Meloni.

Lunedì sera, a Villa Grande, raccontano che Antonio Tajani abbia iniziato a rimproverarla al che Silvio Berlusconi ha allungato la mano: “Adesso ti devi fermare”. E’ lei che tiene il fazzoletto di Silvio Cristo. La Maddalena indossa il fazzolettone rosso come Ferruccio Parri. Per suo volere, il volere di Licia Ronzulli, Alessandro Cattaneo è stato indicato capogruppo alla Camera. Berlusconi: “L’hanno trattata in maniera indegna”. Ronzulli: “Questi giorni sono stati più faticosi di un parto”. Giorgia Meloni non ha ancora compreso con chi ha a che fare.

Ieri mattina, entrando al Senato, il Cav. che stava per annunciare la nomina di Ronzulli a capogruppo ha dichiarato ai giornalisti: “Licia è molto più di una capogruppo”. Si dice, e chi lo dice c’era, che durante le regionali in Campania un dirigente di FI osò scavalcarla e parlare direttamente con Berlusconi. Il giorno seguente apprese dai giornali che il candidato non era più lui. Le capitò, tempo dopo, di incontrare Licia, la “Maddalena”. Lei lo guardò con la stessa smorfietta, quella della Lola di “Cavalleria rusticana”, la stessa smorfietta che aveva l’altro giorno al Senato, e lo ammonì così: “Cosa credevi di fare?”.

Paolo Barelli, un altro tajaneo, all’assemblea di Forza Italia, per eleggere Cattaneo, capogruppo alla Camera, non si è presentato. La Maddalena: “Voglio credere che aveva un impegno”. Cosa è accaduto in questa famiglia? Tajani che si è speso come un padre e che si prendeva gli sputi di tutti quelli che gli dicevano: “Antonio, agisci, fermala, ferma Licia”, manca poco e lo sequestrano come nelle “Conseguenza dell’amore” di Sorrentino. C’è stato un momento fatale. Un giorno è stato visto entrare da Giorgia Meloni senza avere il permesso della Maddalena e del Cav. Da allora, chi sta con Licia dice che “il 25 settembre di Tajani corrisponde al suo 8 settembre”.

Un senatore di FI, rigorosamente anonimo, difende la Maddalena: “Attira i fulmini. Licia è vicina al sole e chi è vicino al sole si brucia. Ma chi è vicino al sole emana luce pura”. Berlusconi per lei ha cambiato registro. Al Senato parlava come Beppe Fenoglio: “Non siamo un paese democratico. Per questo serve una svolta sulla giustizia”. Pretende Maria Elisabetta Casellati ministro della Giustizia, mal che vada deve andare a fare la vice del Csm. Se non ci va lei, ci deve andare Fiammetta Modena sempre di FI. Si scrive spesso che il Cav. abbia perso, si scrive, ma sentite cosa ha ricordato, ieri, alla Meloni: “Con Meloni non c’è mai stata distanza. Il suo uomo lavora a Mediaset”.

E lei, in privato: “Una uscita di cattivo gusto”. E così insomma pure le gaffe, i presunti scivoloni, diventano armi da brandire contro la leader di FdI – una di cui dice: “Le ho chiesto tre ministeri, mi ha riso in faccia” – e chi la spinge a lanciare l’opa su FI. Anche l’audio del Cav. che abbiamo citato all’inizio di questo pezzo. Si maligna che dopo questa riverenza a Putin il futuro di Tajani alla Farnesina sia incerto. Berlusconi è così. Se tutto va bene avrà un partito al governo (Tajani, Pichetto, Bernini) e un altro che resiste come i partigiani nelle Langhe. Tajani, che basta guardarlo in viso, non sarebbe capace di fare male neppure a un gatto, viene adesso accostato al noto inquisitore domenicano: “E’ Bernardo Gui”. Ronzulli per chi vuole bene a Tajani è invece la “strega”. Forza Italia è la nostra Benevento. Si bruciano corpi.

