L’IRAN ABBAIA, MA NON MORDE: È IL MOMENTO GIUSTO PER NEGOZIARE - ISRAELE APRE ALLA NUOVA TRATTATIVA CHIESTA DA USA, QATAR ED EGITTO: A FERRAGOSTO I MEDIATORI SI INCONTRERANNO A DOHA O AL CAIRO – LA MORTE DI HANIYEH, CHE IN MOLTI RITENEVANO (A TORTO) IL VOLTO MODERATO DI HAMAS, HA INDEBOLITO IL MOVIMENTO TERRORISTA. IL SUCCESSORE, IL FALCO SINWAR, AVREBBE ESORTATO I SUOI "COLLEGHI" A PERSEGUIRE LA TREGUA PRIMA DELL'EVENTUALE ATTACCO IRANIANO. SINWAR È MOLTO INSODDISFATTO DELLA NOMINA A CAPO POLITICO: “È STATA UNA TRAPPOLA..."

Israele, 'invieremo negoziatori per trattative il 15/8'

netanyahu biden

(ANSA) - Rispondendo "all'offerta degli Stati Uniti e dei mediatori", l'ufficio del premier Benyamin Netanyahu ha annunciato che Israele invierà una delegazione a Doha o al Cairo il 15 agosto per concordare i dettagli del quadro del cessate il fuoco a Gaza formulato da Egitto, Stati Uniti e Qatar. Lo riporta Haaretz.

Usa-Qatar-Egitto, trattative per tregua riprendano il 15/8

(ANSA) - Gli Stati Uniti, il Qatar e l'Egitto chiedono a Israele e Hamas la ripresa delle trattative per un cessate il fuoco il 15 agosto a Doha o al Cairo. E' quanto affermano in una nota congiunta, nella quale sottolineano che è il momento di chiudere l'accordo e liberare gli ostaggi.

Media Israele, 'Sinwar scontento della nomina, una trappola'

ISMAIL HANIYEH - YAYA SINWAR

(ANSA) - Secondo Channel 12, "Sinwar non sarebbe affatto contento di essere stato scelto dai leader di Hamas per sostituire Ismail Haniyeh come capo politico di Hamas". Il network ha spiegato che Sinwar ritiene che la nomina sia stata una trappola, poiché gli è stato dato il titolo senza la possibilità di svolgere i compiti, dato che si nasconde sottoterra a Gaza. Di conseguenza, questo consente ad altri vice all'estero, a cui non è così vicino, come Zaher Jabarin, di diventare attori più dominanti all'interno del gruppo terroristico.

Tv, 'Sinwar vuole la tregua prima che l'Iran attacchi'

Yahya Sinwar

(ANSA) - Citando fonti di Hamas anonime, Channel 12 ha riferito che il leader di Hamas Yahya Sinwar ha trasmesso un messaggio ai leader del gruppo terroristico fuori Gaza esortandoli a perseguire un cessate il fuoco con Israele e a non aspettare la possibilità di una grave escalation tra Israele e Iran. Il canale tv, solitamente ben informato, riporta che Sinwar sta subendo forti pressioni da parte dei suoi comandanti militari a Gaza. Avrebbe inoltre informato i leader di Hamas in Qatar che nessuno di loro potrà far parte dei colloqui sul rilascio degli ostaggi, a parte il suo vice Khalil al-Hayya e l'alto funzionario di Hamas Ghazi Hamad.

Yahya Sinwar yaya sinwar ismail haniyeh Yahya Sinwar