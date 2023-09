L’ITALIA BLOCCA IL PATTO SULLE MIGRAZIONI – A BRUXELLES MATTEO PIANTEDOSI HA LASCIATO ANZITEMPO IL CONSIGLIO DEDICATO AI NEGOZIATI PER LA RIFORMA DELLA NORMATIVA SULL’ASILO: A FAR INCAZZARE IL NOSTRO GOVERNO SONO DUE EMENDAMENTI, INTRODOTTI DALLA SPAGNA PER ANDARE INCONTRO ALLE RICHIESTE DELLA GERMANIA, CHE INFATTI ADESSO HA DATO L’OK…

Estratto dell’articolo di Marco Bresolin per www.lastampa.it

MATTEO PIANTEDOSI A BRUXELLES

Nuovo stop ai negoziati tra i governi Ue sul regolamento per le situazioni di crisi, l’ultimo che manca per completare il Patto migrazione e asilo. In linea con l’annuncio fatto ieri dal cancelliere Olaf Scholz, la Germania – che a luglio aveva bloccato l’intesa – oggi ha confermato il suo via libera al testo di compromesso presentato dalla presidenza spagnola.

Ma le concessioni fatte a Berlino non sono andate giù al governo italiano che non ha dato il suo assenso. Durante la sessione dedicata ai negoziati sul Patto, il ministro Matteo Piantedosi non è intervenuto e poco dopo ha lasciato anzitempo il Consiglio di Bruxelles per rientrare a Roma.

matteo piantedosi foto di bacco (6)

La palla ora passa nelle mani degli ambasciatori che dovranno trovare un’intesa, ma nessuno è disposto a scommettere su un esito positivo a breve. Il titolare del Viminale “ha preso del tempo per esaminare il testo a livello giuridico” ha spiegato il suo collega Antonio Tajani, a Berlino per incontrare la collega tedesca Annalena Baerbock.

Sarebbero due in particolare gli emendamenti introdotti da Madrid per andare incontro alle richieste del governo tedesco, […] che si stanno rivelando indigesti per il governo Meloni.

Nella bozza di compromesso […] è stato cancellato per intero l’articolo 5 del regolamento. Il testo precedente prevedeva infatti la possibilità di derogare agli standard previsti sulle condizioni di accoglienza in caso di forti flussi di migranti, un’opzione fortemente voluta dal governo italiano, ma duramente contestata dai Verdi tedeschi. La presidenza spagnola ha deciso di depennare l’intero articolo, scontentando così Piantedosi.

GIORGIA MELONI E OLAF SCHOLZ

Inoltre è stato specificato […] che i casi di “strumentalizzazione” dei migranti non potranno essere estesi alle “operazioni di aiuto umanitario”. Il che significa che le navi delle Ong […] non potranno essere accusate di “strumentalizzare” i migranti per destabilizzare un Paese.

Anche in questo caso, l’aggiunta è stata letta come una concessione a Berlino e come un dito negli occhi all’Italia proprio nei giorni in cui è in corso uno scontro tra i due governi sul finanziamento tedesco alle organizzazioni non governative.

matteo piantedosi foto di bacco (1)

giorgia meloni meme by sirio