C’È LA MANONA DEL QUIRINALE DIETRO ALLO STRALCIO DELLA NORMA SULL’INNALZAMENTO AL TETTO DEL CONTANTE A 5MILA EURO DAL DECRETO AIUTI QUATER – MATTARELLA NON HA RINTRACCIATO I REQUISITI DI URGENZA CHE NE GIUSTIFICASSERO L’INSERIMENTO IN UN DECRETO LEGGE. E COSÌ LA MISURA È SPARITA (MA TORNERÀ NELLA MANOVRA)

sergio mattarella giorgia meloni

Estratto dell’articolo di Giuseppe Colombo e Concetto Vecchio per www.repubblica.it

Decreto Aiuti quater, approvato dal Consiglio dei ministri il 10 novembre. Il testo non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ma nell'ultima bozza manca una norma che lo stesso governo aveva dato per approvata: l'innalzamento della soglia per l'utilizzo del contante, da mille a 5 mila euro, a partire dal primo gennaio del 2023.

gli italiani amano i contanti 2

[…] Ma perché la norma è saltata dal decreto? L'obiezione alla scelta del governo è arrivata dal Quirinale che ha non ha rintracciato nella norma i requisiti di urgenza tali da giustificarne l'inserimento in un provvedimento come il decreto legge, che per definizione è uno strumento che si utilizza per questioni urgenti.

La misura sul contante era indicata nel comma 2 dell'articolo 6 della bozza che è entrata alla riunione del Consiglio dei ministri, ma non figura più nell'ultima versione del decreto, datata 16 novembre. Fonti di governo dicono che non è un dietrofront e che "il tetto al contante resterà quello indicato durante il Cdm", sarà cioè portato a 5 mila euro, e che la misura sarà inserita nella manovra, attesa lunedì sul tavolo del Consiglio dei ministri. […]

gli italiani amano i contanti 1 sergio mattarella giorgia meloni 2 sergio mattarella giorgia meloni sergio mattarella giorgia meloni sergio mattarella giorgia meloni sergio mattarella giorgia meloni IL GIURAMENTO DI GIORGIA MELONI