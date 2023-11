C’È UN NOME CHE MANCA NELLA POLEMICA DI “REPUBBLICA” SUI MANCATI FINANZIAMENTI PUBBLICI AL FILM DI PAOLA CORTELLESI, “C’È ANCORA DOMANI”: DARIO FRANCESCHINI! LA DECISIONE DI NEGARE I CONTRIBUTI ALLA PELLICOLA RISALE A METÀ 2022, QUANDO IL COLLEGIO ROMANO ERA PRESIEDUTO ANCORA DAL MINISTRO PD – “IL FATTO QUOTIDIANO”: “SE UN TORTO È STATO FATTO AL FILM IL ‘COLPEVOLE’ È A ‘SINISTRA’, MA NON C’È UNA PAROLA CHE LO SPECIFICHI NELLA TITOLAZIONE E NEL TESTO DELL’ARTICOLO…”

1. “SU CORTELLESI SCELTA NON MIA”

Precisazione del Mic pubblicata da “la Repubblica”

Gentile Direttore, con riferimento all’articolo pubblicato su Repubblica il 24 novembre 2023, dal titolo: “Opera di scarso valore. E il Ministero della Cultura negò i finanziamenti al film di Cortellesi”, va segnalato che la decisione di escludere il film di Paola Cortellesi è del 12 ottobre 2022, quando il ministro in carica era Dario Franceschini.

Inoltre, i 15 componenti della commissione, 13 dei quali in carica dal 2019, sono stati nominati per un biennio, rinnovabile per un mandato, con decreto ministeriale del 14 marzo 2022 dal precedente governo. Le date chiariscono tutto in maniera ineludibile. Quanto al film, il ministro Sangiuliano ha espresso grande apprezzamento per l’opera.

2. FRANCESCHINI, CORTELLESI E IL GOVERNO PROIBITO

Dal “Fatto quotidiano”

L’ultimo film di Paola Cortellesi è un trionfo di pubblico e critica, specie sulla stampa che si usava definire “progressista”. In questo clima di acclamazione e gradimento, Repubblica ha lanciato la polemica: il ministero della Cultura ha negato al bel film di Cortellesi il sostegno pubblico […].

Ecco il titolo: “’Opera di scarso valore’. E il ministero della Cultura negò i finanziamenti al film di Cortellesi”. […] il lettore distratto potrebbe essere portato a pensare che il titolo di Repubblica si riferisca a quel cattivone di Gennaro Sangiuliano, ministro in carica […].

E invece i finanziamenti […] sono stati negati a metà 2022, con il ministro del Pd Dario Franceschini ancora in carica, per decisione di una sottocommissione ministeriale nominata da Franceschini medesimo. Se un torto è stato fatto al film il “colpevole” è a “sinistra”, ma non c’è una parola che lo specifichi nella titolazione e nel testo dell’articolo. Le notizie sul ministero della Cultura di questi tempi sono copiose, ma Sangiuliano stavolta non c’entra.

