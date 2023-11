17 nov 2023 19:25

A FRA’, NON È MEGLIO SE TI CANDIDI PER IL CAMPIDOGLIO? – L’EX VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA, FRANS TIMMERMANS, IN CORSA PER LE ELEZIONI IN OLANDA, NON PERDE OCCASIONE PER RICORDARE IL SUO TIFO SFEGATATO PER LA ROMA, NATO NEGLI ANNI ’70, QUANDO HA VISSUTO NELLA CAPITALE – DURANTE UN TALK SHOW SULLA TV OLANDESE, INTONA L'INNO GIALLOROSSO "ROMA ROMA" DI VENDITTI, COINVOLGENDO GLI ALTRI OSPITI E IL PUBBLICO –– VIDEO