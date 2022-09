E’ UNA PROMESSA O UNA MINACCIA? “NON VI LIBERERETE FACILMENTE DI ME” – LA DEM MONICA CIRINNÀ RESTA FUORI DAL SENATO E FRIGNA: "SUL DENARO NELLA CUCCIA DEL CANE HO SUBÌTO FUOCO AMICO. SO CHE LA MIA SCONFITTA FA CONTENTE TANTE PERSONE, MA NON HO COMUNQUE IN TESTA DI LASCIARE LA POLITICA. COSA FARO' ORA? HO FINITO LA VENDEMMIA E TRA POCO A CAPALBIO FATTORIA SI RACCOGLIERANNO LE OLIVE”. MA IL CANE, IL DENARO L’HA MESSO IN BANCA O SE LO STA CHAMPAGNANDO?

Clemente Pistilli per repubblica.it

Costretta a restare fuori dal Senato dopo ben nove anni trascorsi a Palazzo Madama, simbolo delle lotte per i diritti della comunità Lgbtq+, Monica Cirinnà è sconfitta ma non doma. L'avvocata e imprenditrice agricola non le manda a dire al Pd, il suo partito, e assicura che continuerà a impegnarsi in politica, cercando di avviare un nuovo corso per i dem, all'insegna delle donne e dei giovani.

Onorevole, ha accettato la sfida all'uninominale e ha perso. La sua è anche la sconfitta del Pd. Cosa non ha funzionato?

"Sicuramente la questione delle alleanze. Con il taglio dei parlamentari e l'impegno mancato di cambiare la legge elettorale, occorreva tenersi in alleanza con i riformisti, con i 5 Stelle, o con tutti e due. Tutti sono responsabili della rottura, ma in questi casi chi ha più ragionevolezza deve ingoiare più bocconi amari anziché andare a schiantarsi in modo frontale. E poi non ha funzionato schiacciarsi sull'Agenda Draghi, a maggior ragione nel momento in cui è stata stretta un'alleanza con chi, come Fratoianni e Bonelli, quell'Agenda non l'ha mai approvata".

Ritiene dunque anche lei che i 5 Stelle si possano considerare una forza progressista?

"A lungo ho pensato che non fosse così. Tanto che non votarono neppure la legge sui diritti che porta il mio nome. Ma in questa campagna elettorale un'alleanza avrebbe portato il Pd a non schiacciarsi sull'Agenda Draghi e i 5 Stelle a essere meno barricaderi. Hanno cavalcato temi sociali e noi siamo stati incapaci di dirgli che quelle cose avremmo potuto farle insieme. Conte è stato un camaleonte, capace di trasformarsi in un progressista dell'ultima ora".

"Questo è difficile da dire e nessuno ha la palla di vetro. Adesso però il punto è come si riparte e per me si deve ripartire dalle donne e dai giovani, la vera risorsa di questo partito. Questo gruppo dirigente fatto solo da uomini deve fare un passo indietro. Si sono tutti collocati, sono tutti parlamentari e ne sono felice, ma lascino il partito e proviamo a camminare su nuove gambe".

Ha accettato con diverse esitazioni una campagna elettorale senza paracadute...

"E quei dubbi mi sono rimasti per tutta campagna elettorale. Avevo la certezza che fosse un salto nel vuoto. L'ho fatto lo stesso, ma per onorare un patto esistenziale che ho con tante persone che si rispecchiano nella mia azione politica, quelle centinaia di ragazzine che mi scrivono da tutta Italia, che non hanno il coraggio di dire ai genitori che sono lesbiche e si aspettano da me di ottenere più diritti".

Tra le critiche che le vengono mosse c'è però quella di insistere troppo sui temi gender e di trascurarne altri che sono più sentiti dalla maggioranza degli elettori.

"Bisogna sfatare assolutamente questa visione. Sui temi dei diritti io sono responsabile nazionale del partito, ho presentato un programma e il Pd ha inserito nel proprio programma solo due punti, la legge contro l'omofobia e il matrimonio egualitario, il minimo sindacale. Non è colpa mia se io sono più incisiva e più visibile".

Crede che l'abbiano danneggiata anche le polemiche su quello che è noto alle cronache come il denaro trovato nella cuccia del cane?

"Sicuramente ha influito e sicuramente c'è fuoco amico in questa partita. Come qualsiasi cittadino mi sono fidata delle forze dell'ordine e dopo 48 ore il verbale è finito su un quotidiano romano.

Dopo un anno, a una settimana dalle liste, sempre sullo stesso quotidiano è poi uscita una non notizia, cioè quella che la Cirinnà chiede indietro i soldi, mentre io, chiamata dal giudice sull'ipotesi della restituzione denaro, ho detto che l'avrei dato in beneficenza. Tutto per rinfocolare la polemica. Questo è fuoco amico. So che sono divisiva e che do fastidio. So che la mia perdita fa contente tante persone, ma non vi libererete facilmente di me".

Progetti per il futuro?

"Ho sempre vissuto del mio lavoro. Ho finito la vendemmia qualche giorno fa e tra poco a Capalbio fattoria si raccoglieranno le olive. Non ho comunque in testa di lasciare la politica. Voglio mettermi alla guida della rinascita del Pd, fatta da donne e giovani. Il Governo durerà poco e va contrastato fortemente".

Perché a suo avviso durerà poco?

"Con la Lega all'8%? Col veleno delle regioni del Nord nei confronti di Salvini? L'ultima roccaforte è FdI, ma è destra estrema e dovremo vedere la reazione dell'Europa e tra alleati quanto reggeranno. FI e cattolici moderati resteranno schiacciati sull'oscurantismo? Non credo".

