10 gen 2020 18:25

C’E’ CHI STA MESSO PEGGIO DI DI MAIO: GIANCARLO CANCELLERI – IL SOTTOSEGRETARIO 5 STELLE ACCUSATO DI TRADIMENTO (MA NON ALLO STATUTO E AL PROGRAMMA DEL MOVIMENTO) DA UNA EX ATTIVISTA - DICE CHE HA LE CARTE IN MANO: UNA SENTENZA DEL TRIBUNALE. AH QUESTE EX!