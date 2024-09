10 set 2024 14:54

’STI LEPENISTI SO' DISINVOLTI NELL'USO DEI SOLDI EUROPEI – IL QUOTIDIANO “LIBERATION” ACCUSA JORDAN BARDELLA DI AVERE FALSIFICATO DOCUMENTI PER “MASCHERARE” UN LAVORO FITTIZIO NELL'UE – NEL 2015 IL DELFINO DELLA LEADER DEL RASSEMBLEMENT NATIONAL ERA STATO ASSUNTO COME ASSISTENTE DI UN EURODEPUTATO, MA IN REALTÀ AVREBBE LAVORATO IN PATRIA PER IL PARTITO – LA REPLICA: “UN ROZZO TENTATIVO DI DESTABILIZZAZIONE” – MARINE LE PEN E 24 DIRIGENTI DEL SUO PARTITO SONO GIA’ STATI RINVIATI A GIUDIZIO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA DI FONDI UE…