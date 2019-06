L’UE VA ALLA GUERRA CONTRO L'ITALIA: “LA PROCEDURA PER DEBITO ECCESSIVO È GIUSTIFICATA” – LA COMMISSIONE SCEGLIE LA LINEA DURA: “LA REGOLA NON È STATA RISPETTATA NEL 2018, NEL 2019 E NON LO SARÀ NEL 2020. IL RALLENTAMENTO ECONOMICO SPIEGA SOLO IN PARTE L’AMPIO GAP” – LA “RETROMARCIA” SULLE RIFORME E IL DEFICIT OLTRE IL 3% SONO “FATTORI AGGRAVANTI”

UE A ITALIA,VIOLA REGOLA DEBITO,PROCEDURA GIUSTIFICATA

(ANSA) - La regola del debito "non è stata rispettata" nel 2018, nel 2019 e non lo sarà nel 2020, e quindi "è giustificata" una procedura per debito eccessivo: lo scrive la Commissione Ue nel rapporto sul debito italiano. Per Bruxelles il rallentamento economico "spiega solo in parte l'ampio gap" nel rispetto della regola, e la "retromarcia" su alcune riforme pro-crescita del passato, come quella delle pensioni, e il deficit proiettato oltre il 3% nel 2020, rappresentano "fattori aggravanti".

UE A ITALIA,DEBITO SU ANCHE PER POCHE PRIVATIZZAZIONI

(ANSA) - Bruxelles si aspetta che il debito italiano salga sia nel 2019 sia nel 2020 oltre il 135%, anche a causa di "un avanzo primario in discesa, e privatizzazioni non raggiunte": lo scrive la Commissione Ue nel rapporto sul debito italiano. "Sebbene restino limitati i rischi di rifinanziamento nel breve termine, il debito pubblico resta una fonte di vulnerabilità dell'economia italiana", scrive la Ue.

UE A ITALIA, NUOVE MISURE INDEBOLISCONO CONTI PUBBLICI ++

(ANSA) - "Il debito italiano resta una grande fonte di vulnerabilità per l'economia" e "le nuove misure e il trend demografico avverso capovolgono in parte gli effetti positivi delle riforme pensionistiche del passato e indeboliscono la sostenibilità a lungo termine" delle finanze, danneggiata anche dall' "aumento dei tassi d'interesse dei titoli di Stato osservato nel 2018 e 2019": lo scrive la Commissione Ue nel rapporto sul debito italiano.

UE,EVENTI ECCEZIONALI NON GIUSTIFICANO DEVIAZIONE

(ANSA) - Nei conti italiani 2018 e 2019 c'è una "deviazione significativa" dagli impegni presi con la Ue, che "non cambierebbe se l'impatto di bilancio del programma straordinario di manutenzione delle strade (0,18% del Pil) seguito al crollo del ponte Morandi e il piano per limitare i rischi idrogeologici dovuti al maltempo venisse considerato tra gli 'eventi eccezionali'": lo scrive la Commissione Ue nel suo rapporto sul debito italiano.

UE A ITALIA,VIA TASSE DAL LAVORO E COMBATTERE EVASIONE

(ANSA) - Usare le entrate inattese per abbattere il debito, spostare la tassazione dal lavoro, combattere l'evasione, specialmente l'omessa fatturazione, rafforzando l'uso di pagamenti elettronici, e abbassando la soglia per i pagamenti in cash. Attuare pienamente le passate riforme delle pensioni per ridurre il peso di quelle di vecchiaia sulla spesa pubblica e creando spazio per altre spese sociali pro-crescita: sono alcune delle raccomandazioni della Ue all'Italia.(ANSA).

UE, DEBITO PESA 38.400 EURO SU OGNI ITALIANO

(ANSA) – "Le recenti politiche dell'Italia hanno inflitto danni. L'Italia paga per interessi" sul debito "tanto quanto spende per tutta l'istruzione, pari a 38.400 euro per abitante, e la crescita si è quasi interrotta". Così il vicepresidente della Commissione Ue per gli Affari finanziari Valdis Dombrovskis presentando il pacchetto del semestre europeo.(ANSA).

