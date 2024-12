L’ULTIMA “RENZATA”: “USIAMO I CENTRI MIGRANTI PER I DETENUTI” – MATTEONZO LANCIA L’IDEA PER UTILIZZARE LE STRUTTURE COSTRUITE DALLA MELONI IN ALBANIA, RIMASTE INUTILIZZATE, CON GLI AGENTI ITALIANI CHE SI GIRANO I POLLICI: “METTIAMOCI I DUEMILA DETENUTI ALBANESI CHE SONO IN ITALIA. RECUPERIAMO 400 AGENTI DI POLIZIA E MIGLIORIAMO LA CONDIZIONE DELLE CARCERI SOVRAFFOLLATE, EVITANDO DI BUTTARE I SOLDI DEL CONTRIBUENTE…”

(LaPresse) - "Siccome è evidente che i centri per migranti non si faranno, nelle strutture in Albania mettiamoci i duemila detenuti albanesi che sono in Italia. Recuperiamo 400 agenti di polizia e miglioriamo la condizione delle carceri sovraffollate, evitando di buttare i soldi del contribuente. Perché è chiaro che questi centri sono l'inutile spreco di una premier influencer".

Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, in un'intervista a 'La Stampa'. Giorgia Meloni è stata indicata come il politico più potente d'Europa? "Su questo sono d'accordo. È sicuramente la più potente: non grazie ai suoi successi, però, ma alla debolezza degli altri. In Europa come in Italia. Ma non so cosa farmene - aggiunge - di una premier potente se non fa nulla". Secondo Renzi, "il governo è tenuto insieme dal collante del potere. Ma sono convinto che Meloni non cadrà per Salvini o Tajani, cadrà solo se arriverà come alla Ferragni un Affaire pandoro".

