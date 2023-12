L’UNIONE EUROPEA È IL SOLITO ALLEATO INAFFIDABILE – LO STOP DI ORBAN ALL’INGRESSO DELL’UCRAINA OFFRE L’ASSIST PERFETTO AGLI AMERICANI CHE SOSTENGONO L’IRRILEVANZA DEL CONTINENTE. L’UNGHERESE SA CHE DA BRUXELLES NON AVRANNO IL CORAGGIO DI ATTIVARE “L’OPZIONE NUCLEARE”: SOSPENDERE IL DIRITTO DI VOTO DI BUDAPEST SULLE DECISIONI COMUNITARIE – QUEL MERLUZZONE DI CHARLES MICHEL E URSULA, CHE VUOLE ESSERE RIELETTA NEL 2024, PIUTTOSTO, MINACCERANNO RITORSIONI ECONOMICHE E RINVIERANNO TUTTO PER CERCARE IL SOLITO COMPROMESSO RAFFAZZONATO. E PUTIN, INTANTO, GODE…

Traduzione dell’articolo di Barbara Moens, Nicholas Vinocur And Jacopo Barigazzi per www.politico.eu

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán spinge regolarmente l'UE sull'orlo del precipizio, ma i diplomatici sono in preda al panico per il fatto che la sua ostilità nei confronti dell'Ucraina sta per far precipitare il blocco nel baratro.

La crisi politica è destinata a esplodere durante il vertice di metà dicembre, quando i leader dell'UE dovranno prendere una decisione storica sull'ingresso dell'Ucraina nel club dei 27 e siglare un accordo di bilancio fondamentale per dare un'ancora di salvezza di 50 miliardi di euro all'economia di guerra in crisi di Kiev. L'incontro dovrebbe segnalare agli Stati Uniti che, nonostante la distrazione politica per la guerra in Medio Oriente, l'UE è pienamente impegnata in Ucraina.

Queste speranze rischiano di essere messe fuori strada da Orbán, uomo forte che coltiva stretti legami con il dittatore russo Vladimir Putin e che è considerato da molti come colui che ha minato la democrazia e lo stato di diritto in patria. Orbán chiede che l'intero processo politico e finanziario venga sospeso fino a quando i leader non avranno accettato di rivedere in toto il sostegno dell'UE a Kiev.

Questo dà ai leader dell'UE un enorme grattacapo. Sebbene l'Ungheria rappresenti solo il 2% della popolazione dell'UE, Orbán può tenere in ostaggio il blocco che dovrebbe agire all'unanimità sulle grandi decisioni strategiche, che difficilmente sono più importanti dell'avvio dei negoziati di adesione con l'Ucraina.

Non è certo la prima volta che Orbán mette i bastoni tra le ruote alla macchina dell'UE. In effetti, egli è stato il più accanito oppositore delle sanzioni contro la Russia sin dall'annessione della Crimea da parte di Putin nel 2014. Ma questa volta è diverso, hanno detto diplomatici e funzionari dell'UE.

"Ci stiamo dirigendo verso una grave crisi", ha dichiarato un funzionario dell'UE, a cui è stato concesso l'anonimato per discutere di deliberazioni riservate. Un alto diplomatico dell'UE ha avvertito che questo potrebbe diventare "uno dei Consigli europei più difficili".

Orbán sta giocando a lungo, ha dichiarato Péter Krekó, direttore del Political Capital Institute di Budapest. "Orbán ha aspettato che l'Europa si rendesse conto che non è possibile vincere la guerra in Ucraina e che Kiev deve fare delle concessioni. (...) Ora sente che sta arrivando il suo momento, perché la stanchezza per l'Ucraina sta salendo nell'opinione pubblica di molti Paesi dell'UE".

In teoria, c'è un'opzione nucleare sul tavolo - che taglierebbe fuori l'Ungheria dalle decisioni politiche dell'UE - ma i Paesi ritengono che sia tossica a causa del precedente che creerebbe sulla disunione e sulla frammentazione dell'UE. Per il momento, i leader europei sembrano adottare il loro solito approccio di corteggiamento del ragazzaccio dell'UE per cercare di ottenere un compromesso.

Il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il cui compito è quello di forgiare accordi tra i 27 leader, sta guidando la ricerca di un compromesso in modo soft. All'inizio della settimana si è recato a Budapest per un intenso colloquio di due ore con Orbán. Sebbene l'incontro non abbia portato a una svolta immediata, è stato utile per comprendere le preoccupazioni di Orbán, ha dichiarato un altro funzionario dell'UE.

È tutta una questione di soldi

Alcuni diplomatici dell'UE interpretano le minacce di Orbán come una strategia per aumentare la pressione sulla Commissione europea, che sta trattenendo 13 miliardi di euro di fondi UE per l'Ungheria a causa delle preoccupazioni che il Paese stia violando gli standard dell'UE in materia di Stato di diritto.

Secondo altri, tuttavia, è un errore non guardare oltre le tattiche transazionali immediate. Orbán ha a lungo messo in discussione la strategia dell'UE per l'Ucraina, ma è stato ampiamente ignorato o dipinto come un fantoccio del presidente russo Vladimir Putin.

"Lo stavamo osservando, stupiti, ma forse non ci siamo presi abbastanza tempo per ascoltare davvero", ha riconosciuto un secondo diplomatico senior dell'UE.

Il leader del partito Fidesz è sempre più isolato a Bruxelles. I precedenti pacieri, come l'ex cancelliere tedesco Angela Merkel o gli altri sussurratori di Orbán dei cosiddetti Quattro di Visegrád - Slovacchia, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca - non sono più presenti. L'atteso ritorno di Donald Tusk in Polonia, un leader pro-UE e anti-russo, non farà che aumentare lo status di Orbán come solitario e sfiduciato.

"Non c'è più nessuno che possa far ragionare Orbán", ha dichiarato un terzo funzionario dell'UE. "Ora sta minando l'UE dall'interno".

Armi sul tavolo

Mentre la frustrazione cresce, l'UE sta valutando come affrontare le minacce ungheresi. In teoria, Bruxelles potrebbe usare le armi forti e ricorrere alla cosiddetta procedura dell'articolo 7 dell'UE contro l'Ungheria, utilizzata quando un Paese è considerato a rischio di violazione dei valori fondamentali del blocco. La procedura viene talvolta definita "l'opzione nucleare" dell'UE, in quanto prevede la sanzione politica più grave che il blocco può imporre a un Paese membro: la sospensione del diritto di voto sulle decisioni dell'UE.

A causa di queste conseguenze di vasta portata, c'è una certa reticenza a lanciare questa opzione contro l'Ungheria. Quando i leader dell'UE hanno introdotto "sanzioni diplomatiche" contro l'Austria nel 2000, all'indomani dell'ingresso nella coalizione del partito del leader dell'estrema destra austriaca Jörg Haider, la cosa si è ritorta contro. Molti austriaci erano arrabbiati per l'interferenza dell'UE e il sentimento anti-UE salì alle stelle. Le sanzioni sono state revocate più tardi nel corso dell'anno.

Ora a Bruxelles è diffusa la sensazione che l'articolo 7 possa creare un contraccolpo simile a Budapest, alimentando il populismo e, a lungo termine, innescando un effetto valanga che potrebbe portare a un'involontaria uscita dell'Ungheria dal blocco.

Alla luce di questi timori, i diplomatici stanno cercando di aggirare il veto ungherese. Un'opzione è quella di suddividere i 50 miliardi di euro dal 2024 al 2027 per l'Ucraina in importi più piccoli su base annuale, hanno detto tre funzionari. Ma i critici avvertono che questa opzione non raggiungerebbe l'obiettivo di offrire maggiore prevedibilità e certezza alle finanze pubbliche ucraine in difficoltà. Inoltre, invierebbe un segnale politico negativo: se l'UE non è in grado di assumere un impegno a lungo termine nei confronti dell'Ucraina, come può chiedere agli Stati Uniti di fare lo stesso?

Lo stesso dilemma vale per gli aiuti militari. I Paesi dell'UE potrebbero utilizzare accordi bilaterali piuttosto che strutture comunitarie come il Fondo europeo per la pace per inviare aiuti militari all'Ucraina, escludendo di fatto Budapest. Tuttavia, ciò significherebbe che l'UE in quanto tale non svolge alcun ruolo nella fornitura di armi, un'ammissione di impotenza difficile da digerire e che danneggia l'unità dell'UE nei confronti di Kiev.

È "ovvio" che sta crescendo la preoccupazione per il sostegno politico dell'UE all'Ucraina, ha dichiarato a POLITICO il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis. "All'inizio era l'Ungheria, ora più Paesi dubitano che ci sia un percorso".

Interrogato sulle obiezioni dell'Ungheria, Ruslan Stefanchuk, presidente del parlamento ucraino, ha dichiarato a POLITICO: "L'Ucraina sta entrando nell'Unione Europea e ha seguito tutte le raccomandazioni (...) Voglio assicurarmi che tutti gli Stati membri rispettino i progressi che l'Ucraina ha dimostrato".

Rimane un'altra opzione di default, che è un classico dell'UE: prendere tempo e rimandare le decisioni chiave sulla politica ucraina all'inizio del prossimo anno. Oltre all'Ungheria, Berlino è alle prese con le conseguenze della decisione della Corte suprema tedesca di cancellare 60 miliardi di euro da un fondo per il clima, creando così un enorme buco nel suo bilancio.

Un simile ritardo porterebbe anche a storie sulla frattura dell'unità dell'UE, ha detto un altro diplomatico dell'UE. Ma "nel mondo reale non sarebbe un problema perché il bilancio dell'Ucraina è a posto fino a marzo 2024".

Per altri, invece, guadagnare tempo è difficile. L'Europa andrà alle urne nel giugno del prossimo anno, il che rende più difficile prendere decisioni delicate. "Avvicinarsi alle elezioni non renderà le cose più facili", ha detto il secondo funzionario dell'UE, sottolineando che decisioni rapide sono fondamentali per l'Ucraina. "Per Zelensky, questo è fondamentale per mantenere il morale sul campo di battaglia".

A entrambi, come a un altro funzionario citato in questo articolo, è stato concesso l'anonimato per poter parlare liberamente. Sempre più spesso anche Bruxelles è preoccupata per il gioco a lungo termine di Orbán.

Da Budapest arriva un flusso costante di attacchi contro Bruxelles, su questioni che vanno dal deficit democratico alla guerra culturale sulla politica migratoria dell'UE. L'ultimo esempio è un'aggressiva campagna pubblicitaria euroscettica con manifesti che prendono di mira la stessa presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. I manifesti mostrano la von der Leyen accanto ad Alexander Soros, il figlio di George Soros, presidente della Open Society Foundations, con la frase: "Non balliamo al ritmo a cui loro fischiano!".

"Nessuno si sente tranquillo visto quello che sta succedendo in Ungheria", ha dichiarato giovedì ai giornalisti il commissario per il Bilancio Johannes Hahn. "È molto difficile da digerire vista la campagna che sta conducendo contro l'UE e contro il Presidente. Quando chiede al suo popolo molte cose, non si chiede se l'Unione è così peggiore dell'URSS perché non se ne va?".

Ma Orbán sembra più desideroso di dirottare l'UE dall'interno piuttosto che abbandonare la nave, come ha fatto il Regno Unito. Secondo Krekó, sente sempre più che il vento sta soffiando verso di lui dopo i recenti risultati elettorali in Slovacchia e nei Paesi Bassi, dove i vincitori sono sulla sua stessa lunghezza d'onda quando si tratta di Ucraina, migrazione o questioni di genere.

Il primo ministro ungherese si è subito congratulato con il vincitore delle elezioni olandesi, il veementemente anti-UE Geert Wilders, affermando che "i venti del cambiamento sono qui".

"Orbán gioca a lungo", ha detto il terzo funzionario dell'UE. "Con Wilders, uno o due altri leader di estrema destra in Europa e un potenziale ritorno di Trump, potrebbe presto essere meno isolato di quanto tutti pensiamo".

