NUOVA SCIAGURA SU ROMA: ARRIVA GRETA THUNBERG - LA 16ENNE, IDOLO DEGLI AMBIENTALISTI, SARA’ IN ITALIA MERCOLEDÌ PER INCONTRARE PAPA FRANCESCO: I DUE SI CONFRONTERANNO SUL…RISCALDAMENTO GLOBALE (MA CHE SE DEVONO DI'?) - LA RAGAZZINA IL 18 APRILE SARÀ IN SENATO, IL 19 IN PIAZZA DEL POPOLO CON I GIOVANI DI “FRIDAYS FOR FUTURE”