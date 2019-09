L’UTILE BLOG - LA “BEPPEGRILLO SRL”, CHE GESTISCE IL SITO DI BEPPE-MAO NEL 2018 HA CHIUSO IL BILANCIO CON UN “RISULTATO POSITIVO DI 73MILA 238 EURO” - È IL PRIMO BILANCIO DAL DIVORZIO CON LA CASALEGGIO. I RICAVI DELLE VENDITE AMMONTANO A 230MILA EURO - IL “GARANTE” INTANTO LANCIA UN TOUR DELL’ITALIA IN CAMPER: “REGENERATION ROAD”

Antonio Atte e Vittorio Amato per www.adnkronos.com

IL BLOG DI BEPPE GRILLO

Conti in attivo per la 'Beppegrillo Srl', la società del 'confondatore' del Movimento Cinque Stelle Beppe Grillo, nata nel 2017, che opera nel settore dei portali web e gestisce, in particolare, il blog del comico genovese dopo il 'divorzio' dalla Casaleggio Associati. Secondo il primo bilancio della nuova società, quello relativo al 31 dicembre 2018, in possesso dell'Adnkronos, la Srl del garante pentastellato ha chiuso l'esercizio con un "risultato positivo di 73mila 238 euro", come riportato nella relazione gestionale.

REGENERATION ROAD - IL TOUR IN CAMPER DI BEPPE GRILLO

"Nel 2018 - si legge ancora nel documento - sono stati attivati vari contratti di visibilità sui nostri portali, da parte di aziende operanti in vari settori". Nel dettaglio, i "ricavi delle vendite" ammontano a 230mila euro, che corrispondono agli "spazi sul portale web". Il "risultato operativo" è di 102mila 384 euro, mentre i "costi esterni operativi" sono pari a 127mila 616 euro.

Beppe Grillo

Spulciando il bilancio della 'Beppegrillo Srl', che ha sede a Genova e vede Grillo nelle vesti di socio unico, si scopre che la società ha un "capitale investito" di poco più di 131mila euro. A fronte di un patrimonio netto di 73mila 248 euro, i debiti sono stimati in 45mila 828 euro di cui 2.276 verso i fornitori e 43mila 552 euro di carattere tributario. Proprio dal suo Blog, Grillo ha lanciato un'iniziativa in programma per la prossima primavera: un tour della Penisola in camper per raccontare l'Italia che cambia, dal titolo "Regeneration Road".

beppe grillo rimuove dal blog il posto pro maduro beppe grillo davide casaleggio 7

"Il prossimo anno - si legge sul Blog - a primavera due camper attraverseranno l'Italia ma a fine settembre Regeneration Road scalderà già i motori per un primo giro di perlustrazione. A bordo ci saranno un narratore, dei registi documentaristi, un cuoco, un fotografo. Ospiteremo lungo la strada molti ospiti: viandanti, agronomi, comici, poeti, inventori, studenti, commercianti, artisti, innovatori.

IL NUOVO BLOG DI BEPPE GRILLO beppe grillo

A loro chiederemo un pensiero su cosa significhi 'rigenerare' un Paese e reinventare in modo concreto e pragmatico l'economia, la politica, il futuro, il clima, il modello di vita e produzione, il tempo libero, gli affetti".

